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Sağlık Bakanı Demircan: Deprem sonrası 358 kişi hastanelere başvurdu

"Ciddi bir yaralanması olan vatandaşımız yok"

21 Temmuz 2017 16:06

Sağlık Bakanı Hakan Demircan, Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin bilgi vererek, "Depremden zarar gördüğünü söyleyen 358 vatandaşımızın müracaatı oldu. Müracaat eden vatandaşlarımızın 272 tanesini ambulanslarla hastaneye ulaştırdık. Diğerleri ise kendi imkanları ile geldiler. Gelen, müracaat eden kişiler arasında 25 vatandaşımız, kazazedemiz var. Bunlardan 3 tanesinin bel ve omurgada kırığı var. Aynı şekilde ayak kemiğinde kırık olan var. Ciddi bir yaralanması olan vatandaşımız yok." dedi.

Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 2 turist hayatını kaybetmişti.

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