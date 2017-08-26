Sağlık Bakanı Demircan: Çok başlılığı kaldırıyoruz

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA\'da konuşan Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan \"Çok başlılığı kaldırıyoruz. İllerde sağlığın sorumlusu, yetkilisi sağlık müdürü olacak\" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Amasya\'ya giderek Suluova İlçesi\'nde partisinin ilçe kongresine katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Demircan, sağlıkta dönüşümün tamamlandığını ve gelişim döneminin başlayacağını söyledi. Bakan Demircan, verimliliği artırmayı amaçladıklarını söyleyerek \"Çok başlılığı kaldırıyoruz. Eski sistemde çalışmakta olan arkadaşlarımız, orada çalışan personelimiz bizim personelimiz. Onlar hiçbir endişeye kapılmasınlar. Bu sistem içerisinde yapılacak o kadar iş var ki onlara ihtiyacımız var. Yani hiç kimse endişe etmesin. \'Benim kurumum kalktı. Sağlık müdürlüğüne devredildi\' diye. Hayır size ihtiyacımız var. Sistemi yeniliyoruz ve en verimli hale getiriyoruz. Amacımız Türkiye\'de sağlık hizmetini daha yukarıya taşımak\" dedi. Bakan Demircan, konuşmasının ardından kongreden ayrıldı. Bakan Demircan, daha sonra ilçede yapımı devam eden hastane inşaatında incelemelerde bulundu.



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