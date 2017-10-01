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Sağlık Bakanı Demircan: Bu topraklar şehit kanıyla sulanarak vatan oldu

Ayhan AYDEMİR/ALAÇAM (Samsun), (DHA) - SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, bu toprakların şehit kanıyla sulanarak vatan olduğunu belirterek, "Bu toprakların bizim elimizden gitmesi için uğraşanlar her zaman oldu ve olacaktır

01 Ekim 2017 00:37

Ayhan AYDEMİR/ALAÇAM (Samsun), (DHA) - SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, bu toprakların şehit kanıyla sulanarak vatan olduğunu belirterek, \"Bu toprakların bizim elimizden gitmesi için uğraşanlar her zaman oldu ve olacaktır. Bu coğrafyayı karıştırmaya çalışanlar her zaman vardı. Ama bütün bunların üstesinden gelmek milli birliğimiz ve beraberliğimiz ile olacak\" dedi.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı SASKİ Genel Müdürlüğü`nün Alaçam İlçesi\'ndeki Köseköy, Vicikler, Umutlu, Tepebölmesi ve Kızlan mahallerine su verilme törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Demircan, bu toprakların şehit kanıyla sulanarak vatan dolduğunu belirterek, \"Bu toprakların bizim elimizden gitmesi için uğraşanlar her zaman oldu ve olacaktır. Bu coğrafyayı karıştırmaya çalışanlar her zaman vardı. Ama bütün bunların üstesinden gelmek, milli birliğimiz ve beraberliğimiz ile olacak. Bu coğrafyada yaşayan insanlara fitne sokmak için yüzyıllar boyunca uğraştılar ve hala uğraşıyorlar. Bakın bu coğrafyayı tekrar bir ateş gölüne çevirmek için uydurma bir referandum ile coğrafyayı yeniden karıştırmanın planını yapıyorlar. Ama Türkiye yapılan tüm planların farkında ve birlik beraberlik devam ettiği sürece, tüm planların üstesinden gelecektir. Kim bilir burada kaç kuşak annelerimiz, ablalarımız sırtlarında su taşıdı. Ama inanıyorum ki; bir süre sonra şehirde ne varsa, burada da aynıları olacaktır. İnşallah yazın buraya tekrar gelmek nasip olur ve bu akan sudan bir çay demleyip içmek nasip olur\" dedi.
Bakan Demircan\'ın konuşmasının ardından su vanaları törenle açıldı.
Programa Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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