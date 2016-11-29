Sağlık Bakanı Akdağ’ın acı günü

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın bir süredir hastanede kanser tedavisi gören dayısı İhsan Koca, bugün akşam saatlerinde vefat etti.
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde akciğer kanseri tedavisi gören İhsan Koca'nın (72) yarın öğle namazına müteakip Lala Paşa Cami'inde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.
Bakan Akdağ geçtiğimiz hafta Erzurum ziyareti sırasında hastanede tedavi gören dayısını hastanede ziyaret etmişti. Bakan Akdağ'ın cenaze törenine katılmak üzere Erzurum'a geleceği belirtildi.