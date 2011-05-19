Sağlık Bakanı Akdağ: Yaptığı hatayı anlamış biri olarak özür diledim

T24- Görme engelli bir vatandaşın kendisine maddi sorunları anlatması üzerine "gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz daha ne istiyorsun?" sözleri üzerine tepki toplayan ve daha sonra özür diyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, konu hakkında "Yaptığı hatayı anlamış biri olarak özür diledim. Siyasilerin bu tür yanlışları görmeleri önemli" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, NTV'de konuştu. Batman'da Nurullah Memetoğlu'nun "Asgari ücretle çalışıyoruz. Koşullarımızın düzeltilmesini istiyoruz" demesine sinirlenerek, "Gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz. Daha ne yapalım" diye çıkışan Akdağ, Mememtoğlu'ndan hem sözlü hem de yazılı olarak özür dledi. "Hepimiz insanız. Ben yanlış yaptım ve yanlışımı gördüm. Siyasilerin bu tür yanlışları görmeleri önemli" diyen Akdağ, yazdığı mektupta "Bütün görme engelli kardeşlerimizin haklarını helal etmelerini istiyorum dediğini" belirtti.









İşte Akdağ'ın konuşmasının bir bölümü:

"Yaptığı hatayı anlamış biri olarak özür diledim. Belge olması açısından bu konuşmaları içeren bir de mektup yolladım, "Bütün görme engelli kardeşlerimizin haklarını helal etmelerini istiyorum" diyerek.

Basında çok şey yazıldı ama Yeni Şafak yazarı Abdullah Muradoğlu'nun bir yazısı beni çok etkiledi. Muradoğlu yazısında 'Görme engelli kardeşlerimize iş imkanlarının sağlanması kişisel bir lütuf olmayıp devletin görevidir. Sayın Akdağ'ın İmam Gazali'nin "Ihya-u Ulumiddin" isimli eserinin özellikle "dilin afetleri" kısmını okumasını ve üslubunu gözden geçirmesini salık veriyorum' dedi. O kitabı buldum ve okuyorum.

Ve bir sureyi hatırladım. O zaman fark ettim nasıl bir yanlış yapmışım.

Yazarlar diyor ki 'özürün yeteceği bir şey değil'. Özür dilemekten başka ne yapılabilir? Hepimiz insanız. Ben yanlış yaptım ve yanlışımı gördüm. Siyasilerin bu tür yanlışları görmeleri önemli.

İnsan kırdığı herkesten özür dilemeli. Ben de bunu yaptım. Sağlık Bakanı olarak göreve ilk başladığımdan beri engellilerle ilgili olarak çok hassas

davrandım. İlk genelgem özürlülerle ilgiliydi. Bu işi geliştirerek bugünlere getirdik. Engelliler, en çok şefkate muhtaç kesimler, özellikle ağır engelliler...

Hastalığından dolayı yatalak olan kardeşlerimizin evlerine sağlık hizmeti götürmeye başladık. 40 bine ulaştı bu sayı. Bu hizmete ihtiyaç duyan 100 bine ulaşan bir kesim var. Ulaştırıcaz. Yatalakların ihtiyacı olursa arıyorlar. Biz de yardım ediyoruz: İlaçların getirilmesi, pansuman, hastaneye götürme, bakım gibi...

Lokman Ayva, Metin Şentürk, 6 Nokta Körler Derneği Başkanı ile görüştüm. Böyle bir olaydan sonraki özrümü makul buldular ve memnun oldular. Lokman Bey, dedi ki, Recep, 'şahidim özürlülerle ilgili olarak ne kadar hassas olduğunuza, ve ilk adımları atan bakanlardan olduğunuza.'

Böyle oldu ama devam edeceğiz işimize.

Bu engelli kardeşimizin işi var. Asgari ücretten daha fazla gelir kazanma talebi var. İleriki dönemde, AKP iktidarında -herkes biliyor ya geleceğini- gelir seviyesi düşük grupların seviyesi artacak. Ki iktidar olduğmuz dönemde de asgari ücretleri arttırdık."



'Kütahya'da sağlığı tehdit eden bir durum yok'



NTV muhabirin Kütahya'daki siyanür barajının yıkılması ardından gelişmeler hakkındaki sorusunda da Rece Akdağ şöyle yanıt verdi:



"Çevre Bakanı'yla dikkatle bakıyoruz. Sağlığa zarar verecek durum yok. İşini bilen bir ekip var, gördüm. Sağlık Bakanı olarak Çevre Bakanı'nın hassas tutumu devam

eddiği müddetçe Kütahya'daki vatandaşların sağlığını tehdit edecek bir durum

olacağını düşünmüyorum."

