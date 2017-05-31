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Sağlık Bakanı Akdağ: Terörle mücadelede başarıyı yakaladık

Bakan Akdağ'ın konuşması sırasında Lice'de yaşanan çatışmada 3 asker şehit olduğu duyuruldu

31 Mayıs 2017 23:09

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 4 Haziran'da yapılacak İl Genel Meclisi seçimleri için geldiği Iğdır'da sivil toplum kuruluş (STK) temsilcileri ile yaptığı toplantıda, "Terörle mücadelede başarıyı yakaladık" dedi.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Iğdır Üniversitesi Karaağaç yerleşkesinde STK temsilcileri ile bir araya geldi. Iğdır AKP Milletvekili Nurettin Aras, Vali Ahmet Turgay Alpman, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın da hazır bulunduğu toplantıda Bakan Akdağ, şunları söyledi:

"Şükürler olsun ki ülkesini seven bir liderin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlendik. Milletce bu mücadelede muvaffak olduk. Bugün terör mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti devleti müthiş bir başarıyı yakalamış durumdadır. Aman vermeyeceğiz, kararlıyız. Tehlikenin farkındayız bunun için kafalarını ezeceğiz."

3 asker şehit

Bakan Akdağ'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sıralarda Diyarbakır'da PKK'lılar ile girilen çatışmada 3 asker şehit oldu. 

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