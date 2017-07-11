Sağlık Bakanı Akdağ, 15 Temmuz şehidinin mezarı başında Kuran okudu

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 15 Temmuz şehitlerinden Oğuzhan Yaşar'ın Erzurum'un Şenkaya İlçesi'ndeki mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Akbağ, "Cenab-ı Hakk bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın" dedi.



FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma etkinliklerine katılmak üzere bugün saat 10.00'da uçakla memleketi Erzurum'a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı havalimanında Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve partililer tarafından karşılandı.

Bakan Akdağ ve protokol, askeri helikopterle 15 Temmuz şehitlerinden Oğuzhan Yaşar'ın ailesinin yaşadığı Şenkaya İlçesi'ne gitti.



Bakan Akdağ, darbe girişimi sırasında Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçaklardan atılan bombalarla başından ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 3 Ağustos günü şehit olan 23 yaşındaki Oğuzhan Yaşar'ın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bakan Akdağ, şehidin evine de giderek annesi Necmiye Yaşar ve Ahmet Yaşar ile görüştü.





Okunan duaların ardından Sağlık Bakanı Akdağ yaptığı açıklamada, "Hayatlarını bu vatan, bayrak ve ezan için veren kardeşlerimiz çok büyük bir iş yaptılar. Rabbim onlardan razı olsun. Cenab-ı hak onların şefaatine bizi nail eylesin. Cenab-ı Hakk bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. Şehitlerimizin kanı ve dualarla korunan bir vatanımız var. Bu ülkeyi bölmeye kimsenin ama hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" diye konuştu. (DHA)