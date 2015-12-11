Sağlık Bakanı: 20 bin uzman, 10 bin pratisyen hekim açığımız var; yurt dışından getirmenin yolunu açıyoruz

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Yurtdışından doktor gelmesinin yolunu açıyoruz. Şu anda 20 bin uzman, 10 bin pratisyen hekim açığımız var" dedi.

7 Haziran seçimlerinde AKPnin milletin verdiği mesajı aldığını, muhalefetin ise sandıktan çıkan mesajı yanlış anladığını savunan Mehmet Müezzinoğlu, "Bir hafta sonra bir baktık ki 60'lık blok falan yok. Tam aksine şişirmek istedikleri balonu AK Partililer değil, 60'lık blok kendisi patlatıyor" diye konuştu. Türkiye'nin muhalefet problemi olduğunu iddia eden ve AKP'nin girdiği 11 seçimi de kazandığını hatırlatan Bakan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Rabbim inşallah 12-0'ı yakında nasip edecek. Milletle beraber yürüyemeyen, milletin derdini paylaşamayan, milletin hayalleri ve umutlarıyla yürüyemeyen, kendi içinde de dünya kadar sorun yaşayan, slogan cümlelerle milleti kandırmaya çalışan bir muhalefet 11-0 olmuş.

"Rusya, yaptığı yanlışı daha büyük yanlışlara götürmesin"

Biz 78 milyon insanımızın yarınlarını bu günden daha iyi yapacağız ama her bir taraftan beklemediğimiz sorunlarla karşılaşıyoruz. Ama biz geldiğimiz günden bu yana sorunların arkasına gizlenip ağlamadık. 'Zafiyet gösterdik, zayıf düştük' demedik. Milletin hak ve hukukunu dimdik ayakta savunduk.

Rusya ile ilgili kriz var. Arkadaşlar bu millet çok krizler atlattı. Rusya ile ilgili olanı da atlatacaktır. Yeter ki istiklaline, istikbaline hürriyetine, ülke bütünlüğüne asla leke getirilmesin, biz bu anlamda bedeli ne olursa olsun dik dururuz, mert oluruz ve bu bedelleri de milletimizle beraber aşarız. Dolayısıyla arzu ediyoruz ki sağduyuyla bağlansın. Yaptıkları yanlışları daha büyük yanlışlara götürmesinler. Bizim sınırlarımızı aşan bir uçak uyarıldığı halde, 'ben yine aşarım' dediği an sorun bitmiştir, gereği yapılır ve gereği yapılmıştır. Yarın da gerekse yarın da gereği yapılır."

"Şu anda 20 bin uzman, 10 bin pratisyen hekim açığımız var"

Bir gazetecinin, "Sağlık çalışanı açığına karşı yurtdışından doktor ve sağlık çalışanı getirilecek mi?" sorusunu Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bu konunun yasal altyapısını şekillendirdiğimizde bu sorun da çözülmüş olacak. Yurtdışından doktor gelmesinin yolunu açıyoruz. İnşallah onların da yasal düzenlemeleri bitince, birikimi iyi olan, asgari bazda bizim standartlarımızda veya daha üstü tıp eğitimi almış olanları ülkemizde çalıştırmak istiyoruz. Bizim şu anda 20 bin uzman, 10 bin pratisyen hekim açığımız var" diye yanıtladı.