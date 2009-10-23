'Sağlığa erişim kolaylaştı, sıra özerkleştirmede'

Akdağ, Tam Gün Yasa Tasarısı ve kamu hastanelerinde özerkliğe gidişi içeren Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarılarını anlattı.



Sağlıkta Dönüşüm Programı'nda gelinen noktayı değerlendiren Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'nin programla "yapılamaz" denileni yaparak önemli bir reformu gerçekleştirdiği inancını taşıyor. Akdağ'a göre programın en önemli başarısı, sağlık hizmetine erişiminin kolaylaştırılması. Referans'ın haberine göre,Akdağ, programın sektörün çeşitli kesimlerince eleştirilen aile hekimliği ve performansa dayalı döner sermaye konusunda ise uygulamaların arkasında durmayı sürdürüyor. Sağlığın finansmanı ile sistemin denetimine ilişkin sorularımızı ise yanıtsız bırakan Akdağ, sağlıkta dönüşüm sürecinde yapısal reformları gerçekleştirdiklerini ve sırada tamamlayıcı düzenlemelerin bulunduğunu kaydediyor.





Akdağ, Tam Gün Yasa Tasarısı ve kamu hastanelerinde özerkliğe gidişi içeren Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarıları'nın önümüzdeki dönemin öncelikleri arasında yer aldığını belirtirken, tamamlayıcı uygulamalara ilişkin de sinyalleri verdi. Sağlık hizmetine erişimin önünde halen çeşitli engeller bulunduğunu ve bunların giderilmesi için yapılması gerekenlerin başında hekim-hasta ilişkisindeki sıkıntıların ortadan kaldırılmasının geldiğini savunan Akdağ, sağlık kuruluşlarını özerk hale dönüştürerek, bu yapıları "kendine yeter" hale getirmenin bir diğer ana hedefleri olduğunu vurguluyor.

Tek çatı çok başarılı oldu





Akdağ, sağlık reformunun başarı listesinin ilk sırasına, "kamu kurum hastanelerinin bakanlık çatısında birleştirilmesi" ile "ilaçta KDV oranını düşürerek değiştirilen ilaç fiyatlandırma sistemi"ni yazıyor. Bu adımlarla vatandaşın sağlık hizmetine ulaşımının arttığını belirten Akdağ, acil sağlık hizmetlerini de 5 yılda 3 kat geliştirdiklerini ifade ediyor. Çok tartışılan ve şu an 30 ilde uygulanan aile hekimliğinin ise çağdaş sağlık anlayışının temel unsurlarından olduğunu savunan Akdağ, uygulamanın yıl sonuna kadar 59 ile ve 2010 sonuna kadar da tüm ülkeye yayılacağını bildiriyor. Hekimlerle sağlık çalışanlarının dert yandığı performansa dayalı ek ödeme sisteminin personele tatminkâr ücretler sağladığını söyleyen Akdağ, bu sistem sayesinde 2004 yılında kamuda çalışan 15 bin uzman hekimden muayenehanesi bulunan 11 bin hekimin yüzde 25'inin gönüllü olarak muayenehanesini kapattığına dikkat çekiyor.

Tam gün uygulaması mutlaka gerekli





"Bu sistem sayesinde aynı sayıda sağlık personeliyle 2 misli hastaya baktık" diyen Akdağ, tam gün uygulamasını da gündemlerinin ilk sırasına koyuyor ve şöyle diyor: "Sağlıkta atılan bütün adımların hedefine insanımızı koyduk. Bu hedef doğrultusunda uygulamaya koyduğumuz sağlıkta dönüşüm programıyla devrim niteliğinde birçok çalışma gerçekleştirdik. Ancak tüm bu çalışmalara rağmen vatandaşımızın yüksek standartta, etkili, adil ve kolay erişilebilir bir sağlık hizmetine tam anlamıyla ulaşmada halen sorunlar yaşadığını gördük. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin kalite ve verimliliğini artırmak, bu hizmetin önündeki bazı yönlendirme engellerini ortadan kaldırmak, hekim-hasta arasındaki doğrudan para ilişkisine dayanan sisteme son vermek, muayenehane üzerinden sağlık kurumlarına sevk sistemini ortadan kaldırmak, hekim-hasta ilişkisinde güven duygusunu tesis etmek, tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetine daha kolay ve hakkaniyet içinde ulaşabilmesini sağlamak ve sayıca yetersiz olan sağlık personelinin üzerindeki iş yükünü adaletli ve dengeli hale getirebilmek için bu uygulamaya öncelik veriyoruz."

Cepten yapılan harcama azaldı





Akdağ, programla vatandaşların cepten yaptığı sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamasına oranının da yüzde 30'dan yüzde 16'ya indiğini kaydederken, 2002-2007 döneminde vatandaşın genel sağlık hizmeti memnuniyetinin de 27 puanlık bir artışla yüzde 66.5'e çıktığını vurguluyor. Akdağ, "Aile hekimliği uyguladığımız illerde bu oran yüzde 85. Sağlık göstergelerimiz ve hasta memnuniyet sonuçları doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor" diyor. Koruyucu hizmetlerde gelinen nokta hakkında da bilgi veren Akdağ; çocukların aşılanmasında yüzde 78 olan oranın yüzde 96'ya, bebek ölümlerinin binde 29'dan binde 17'ye, anne ölümlerinin ise yüz binde 70'lerden 19'a indirildiğine dikkat çekiyor.



