Sağlığa 76,3 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılında sağlığa 76 milyar 278 milyon lira harcandığını, kişi başı sağlık harcamasının da 1019 lira olarak gerçekleştiğini açıkladı.



TÜİK, 2009 - 2012 dönemine ait Sağlık Harcama İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, sağlık harcaması, 2009 yılında 57 milyar 911 milyon lira oldu. 2010 yılında bu oran yüzde 6,5 artarak 61 milyar 678 milyon liraya, 2011 yılında yüzde 11,7 artarak 68 milyar 897 milyon liraya yükseldi. Sağlık harcamaları, geçen yıl ise önceki yıla göre yüzde 10,7'lik artışla 76 milyar 278 milyon liraya ulaştı.

Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı ise 2009 yılında yüzde 95,5, 2010 yılında yüzde 95, 2011 yılında yüzde 94,9, 2012 yılında ise yüzde 95,5 olarak gerçekleşti.

Kişi başı sağlık harcaması geçen yıl, 1019 lira (566 dolar) olarak gerçekleşti. Kişi başı sağlık harcaması; 2009 yılında 804 lira (521 dolar), 2010 yılında 845 lira (563 dolar), 2011 yılında 932 lira (556 dolar) oldu. Sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı ise geçen yıl yüzde 5,4 olarak hesaplandı.

Sağlık harcamasının GSYH'ye oranı; 2009 yılında yüzde 6,1, 2010'da yüzde 5,6, 2011'de yüzde 5,3 olarak gerçekleşti. Genel devlet 2012 yılında toplam sağlık harcamasının yüzde 76,8'ini karşıladı. Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2009'da yüzde 81, 2010'da yüzde 78,6, 2011'de 79,6 oldu. Hane halkları tarafından yapılan cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2009'da yüzde 14,1, 2010'da yüzde 16,3, 2011 ve 2012 yıllarında yüzde 15,4 olarak gerçekleşti.

Sağlık harcamaları konusunda veri derleme ve analiz çalışmaları, Türkiye'de ilk kez Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü standartlarına uygun olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 1999-2000 yılları için uygulanan "Ulusal Sağlık Hesapları" projesi ile gerçekleştirildi. Bu kapsamdaki çalışmalar, takip eden yıllarda TÜİK tarafından yürütüldü. En son 2008 yılına ait sağlık harcama istatistikleri haber bülteni 2011 yılında yayımlanmıştı.