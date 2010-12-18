-SAĞLAM: SEZONUN İLK YARISINI İYİ YERDE BİTİRDİK ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenen Bursaspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, zor bir deplasman maçını farklı skorla kazanarak sezonun ilk yarısını iyi bir yerde bitirdiklerini söyledi. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısına katılan Ertuğrul Sağlam, sezona Süper Kupa ile başladıklarını belirterek, ''Avrupa Şampiyonlar Ligi sürecini yaşadık. Gençlerbirliği maçıyla sezonun ilk devresi bitti. Kupada Karşıyaka ile yapacağımız maçla 56. resmi karşılaşmamızı oynayacağız. Hem Şampiyonlar Ligi sürecini yaşadık, hem de Süper Lig'de zirve yarışından kopmadık'' dedi. Sağlam, ''Ayrıca taraftarlara da teşekkür ediyorum. Karşıyaka maçını kazanıp, devre arasına huzurlu ve mutlu bir şekilde dinlenerek girmeyi düşünüyoruz. Hiç penaltı kullanmamamız ilginç. Bu konuda kimseyi suçlayamam. Maçın bu kadar kolay olacağını düşünmüyorduk. İkinci yarının başındaki gol maçı bitirdi'' diye konuştu. -GENÇLERBİRLİĞİ CEPHESİ- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ralf Zumdick de karşılaşmanın kendileri için kötü bir skorla bittiğini söyledi. Genç oyunculardan memnun olduğunu belirten Alman teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı: ''Deneyimli oyuncular hata yaptılar. Bursaspor hataları iyi değerlendirdi. Defans hatalarımız maçın bu skorla sonuçlanmasına neden oldu. Önümüzde oynanacak maçlar var. Kupada Ankaragücü ile oynayacağız. Skor her şeyin gerçeğini gösteriyor. Biz ligde kalmaya çalışan bir takımız.''