-Sağlam: ''Nobre transferi kapandı'' MERSİN (A.A) - 17.01.2012 - Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Nurullah Sağlam, Mert Nobre'nin Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili olarak, ''Nobre transferi bizim ve futbolcumuz açısından kapandı'' dedi. Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde Fenerbahçe'den Nobre'nin transferiyle ilgili gelen tekliflerle ilgili görüşmelerin sonuçlandığını söyledi. Mert Nobre ile de görüştüklerini ve kendisinin de transferden vazgeçtiğini ifade eden Sağlam, ''Nobre transferi bizim ve futbolcumuz açısından kapandı. Kendisi ile konuştuk ve yolumuza devam ediyoruz'' diye konuştu.