Sağlam'la devam edilecek

Yaralı Kartal lige döndü... Yaralı Kartal lige döndü...

Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, Metalist maçı sonrasında Kiev'e giderek halen Shaktar Donetsk takımını çalıştıran eski teknik direktör Mircea Lucescu ile görüşmüştü.Shaktar Donetsk yönetiminin takımın Şampiyonlar Ligi’ndeki durumu netleşinceye kadar Lucescu ile yollarına devam etmek istemesi nedeniyle görüşmeden sonuç alamadan İstanbul'a dönen Demirören, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve menajer Sinan Engin'le kısa bir toplantı yaptı.Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Demirören'in evinde gerçekleşen toplantıda, Beşiktaş Başkanı, Sağlam ve Engin'e görevlerine devam etmelerinden yana olduğunu iletti.Demirören ayrıca, Hacettepe karşılaşmasının önemini vurgulayarak, bu maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmaları gerektiğini söyledi.Demirören'in verdiği bu karardan yönetim kurulu üyelerinin haberi olmadığı belirtiliyor. Başkan Demirören'in salı günkü yönetim kurulu toplantısında kararını diğer yöneticilerle de paylaşması bekleniyor.Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, UEFA Kupası 1. tur rövanşında 2 Ekim'de oynanan ve Beşiktaş'ın 4-1 mağlup olduğu Metalist Kharkiv maçının ardından kendisi hakkında çıkan haberleri yanıtlamak üzere 7 Ekim Salı günü Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.Sağlam'ın bu kararının ardından yapacağı bu toplatıda istifa kararını açıklayabileceği ifade edilmişti. Ancak Sağlam'ın istifa etmeyeceğini açıklayacağı ve Metalist maçının ardıdan kendisine istifa etmesi için çağrıda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Levent Erdoğan ve yönetim kurulu üyesi Şeref Yalçın'a tepkisini dile getireceği öğrenildi.