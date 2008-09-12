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Spor

Sağlam'ın yabancı oyuncu kararsızlığı

Trabzonspor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ilk 11'de değişikliğe gidiyor.

12 Eylül 2008 03:00

Trabzonspor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ilk 11'de değişikliğe gidiyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, zorlu Trabzonspor maçı öncesinde 6+2 kuralı nedeniyle Fransız futbolcu Cisse'yi yedek soyundurmayı planlıyor.

Defansta Zapotocny ve Sivok ikilisinin uyumundan memnun olan genç çalıştırıcı Gökhan Zan'ı yedek soyundurmayı, düşünüyor. Sağbekte İbrahim Toraman'a görev vermeyi planlayan Sağlam, orta saha da ise Cisse'nin yerine Serdar Kurtuluş'u oynatacak.

6+2 yabancı sınırlaması nedeniyle Fransız futbolcuyu yedek soyunduracak olan Sağlam'ı düşündüren bir diğer konu ise sol kanatta görev vereceği isim.

Ümit milli takımındaki performansı ile göz dolduran Aydın Karabulut ve Serdar Özkan arasında karar vermekte zorlanan Sağlam'ın iki değişmez oyuncu ise Delgado ve Bobo.

İki futbolcudan da uzaktan şutlardan Trabzon kalesini zorlamasını isteyen Sağlam, milli maçtan sakat dönen Holosko'dan da oynaması halinde daha fazla rakip ceza sahasına girmesini istedi. Maça yedek başlayacak olan Mert Nobre ise oyunun gidişatına göre görev yapacak.

Holosko sakat döndü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yaptığı antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı. Yarı sahada çift kale maçla antrenman sona erdi.

Antrenmana, milli takım kamplarından dönen Gökhan Zan ve Holosko katılmadı. Kulüp doktoru Ayhan Optur, Gökhan Zan'ın dinlendirildiğini, Slovenya maçında sağ ayak bileğini burkan Slovak futbolcu Holosko'nun tedavisine de başlandığı ve durumunun bugün netlik kazanacağını bildirdi.

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