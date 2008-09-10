Sağlam'ın kozu Bobo

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, derbi maçı kazanma konusunda iki futbolcusuna da çok güveniyor. Bu sezon oynadıkları 4 resmî maçta takımın liderliğini üstlenen Bobo ve Delgado, Trabzon'u çözecek isimler olacak.Kaptanlığa getirildikten sonra performansında gözle görülür bir yükselme olan Delgado, Trabzon'u deplasmanda yenebileceklerini söyledi. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, "Bizim için her maç aynı önem taşıyor. Önümüzde iki önemli maç var. Trabzon ve Kharkiv'i yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Trabzon yeni bir ekip kurdu; ancak biz oturmuş ve kaliteli bir takımız." diyerek galibiyet için sahaya çıkacaklarını kaydetti.Beşiktaş'ın son haftalardaki formda isimlerinden Bobo Devison, Trabzon maçlarını boş geçmiyor. Siyah-Beyazlı takıma transfer olduktan sonra her Trabzon maçında filelerini havalandıran golcü oyuncunun performansı dikkat çekiyor. 2005-2006 sezonunun 2. yarısında Siyah-Beyazlı formayı giyen Bobo, ligin son maçında golünü atarak sezonu kapatırken bu gollerini sonraki yıllarda da devam ettirdi.Bir sonraki sezon Beşiktaş rakibine iki maçta da mağlup olurken Brezilyalı golcü Trabzon'un file bekçilerini yine üzdü. Geçen sezon Karadeniz temsilcisini deplasmanda 3-2, İstanbul'da da 3-0 mağlup eden Kartal'da Bobo üzerine düşeni yaptı. İki maçta da golünü atarak galibiyette önemli rol oynadı. Yıldız oyuncu işinin gol atmak olduğunu belirterek, "Önemli olan takımın kazanması. Trabzon karşısında da görevimi en iyi şekilde yapacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Futbolculuk hayatında Bordo-Mavili takıma karşı attığı gollerle dikkat çeken Ertuğrul Sağlam da teknik direktör olarak aynı başarıyı sürdürüyor. Sağlam, Beşiktaş'la çıktığı iki Trabzon maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.Beşiktaş yönetimi için Trabzonspor karşılaşması ayrı bir önem taşıyor. Normal şartlarda futbolculara 5 maç üst üste kazanılması halinde 25 bin dolar prim vermeyi düşünüyordu. Ancak Trabzon maçının önemini dikkate alan yönetim kurulu bu maç için ayrı bir yöntem uygulayacak. Bordo-Mavili takımın mağlup edilmesi halinde futbolculara 10'ar bin dolar prim ödenecek.Beşiktaş'ın milli takımlarda bulunan genç oyuncuları Serdar Özkan, Serdar Kurtuluş, Aydın Karabulut ve Emre Özkan'ın formları Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın da yüzünü güldürdü. Özellikle Aydın, Çek Cumhuriyeti karşısında oynadığı futbol ve attığı iki golle ilk 11 için hazır olduğunu gösterdi. Serdar Kurtuluş ve Serdar Özkan'ın ise Trabzon'a karşı forma giymesi bekleniyor.