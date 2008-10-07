Sağlam'ın karnesi parlak değil



Beşiktaş, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın görev süresince kupa kazanamadı. Siyah-beyazlılar Sağlam döneminde 8-0'lık tarihi Liverpool yenilgisini yaşarken, derbilerde de 5 maçta 4 yenilgi ve 1 galibiyet elde etti.





Beşiktaş'ta 1 Haziran 2007'de göreve başlayan ve 7 Ekim 2008 tarihinde istifasını açıklayan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, siyah-beyazlı futbol takımının başında toplam 61 resmi maça çıktı.



Siyah-beyazlılar, Ertuğrul Sağlam döneminde oynadığı 61 resmi maçın 38'ini kazanırken, 15 yenilgi, 8 de beraberlik aldı. Beşiktaş, Sağlam ile rakip fileleri toplam 101 kez havalandırırken, kalesinde 66 gol gördü.



Siyah-beyazlılar, Ertuğrul Sağlam'ın görev başında bulunduğu sürede herhangi bir kupa kazanmayı da başaramadı.



Ligdeki performansı



Ertuğrul Sağlam döneminde Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de toplam 40 maç oynadı. Siyah-beyazlılar, bu 40 maçta 27 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet elde edip 69 gol attı, kalesinde ise 36 gol gördü.



Geçen sezon 34 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik, 7 yenilgiyle 73 puan toplayan siyah-beyazlılar ligi averajla 3. sırada tamamladı.



Beşiktaş, bu sezon ise Sağlam'ın görevde bulunduğu 6 maçta yenilgi yüzü görmeyip, 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.



Türkiye Kupası'nda ikinci turda elendi



Siyah-beyazlılar, Sağlam döneminde Fortis Türkiye Kupası'nda ise grupları geçtikten sonra ikinci turda Çaykur Rizespor'a elendi. Beşiktaş, Ertuğrul Sağlam ile Türkiye Kupası'nda 6 maç oynayıp, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet yaşadı.



Avrupa'da tarihi yenilgi



Beşiktaş, Ertuğrul Sağlam döneminde Avrupa kupalarında en farklı skorlu yenilgisini aldı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool takımına 8-0 yenilen siyah-beyazlılar, hem kendi tarihlerinin, hem de Şampiyonlar Ligi'nin en farklı yenilgisini alıp kötü bir rekora imza attı.



Sağlam döneminde geçen sezon oynadığı 2 ön elemeyi de geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başaran Beşiktaş, bu sezon ise UEFA Kupası'na 1. turda veda edip, gruplara kalamadı. Metalist Kharkiv karşısında alınan 4-1'lik yenilgi de, Sağlam'ın gidişinde en önemli etkenlerden biri oldu.



Siyah-beyazlılar, Sağlam ile Avrupa kupalarında toplam 14 maç oynayıp, 8 galibiyet, 1 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, 19 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.



Fenerbahçe'yi yenemedi



Beşiktaş, Ertuğrul Sağlam ile derbi maçlarda başarılı sonuçlar alamadı. Sağlam döneminde toplam 5 derbi maçı yapan siyah-beyazlılar, bunların sadece 1'ini kazanırken, 4'ünde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.



Tek galibiyetini ligde BJK İnönü Stadı'nda 1-0'lık sonuçla Galatasaray karşısında elde eden Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı ise galibiyet alamadı. Fenerbahçe ile 2'si ligde, 1i de TFF Süper Kupa olmak üzere 3 maç yapan siyah-beyazlılar, 3 karşılaşmayı da 2-1'lik sonuçlarla kaybetti.

