Sağlam'ın Avrupa karnesi



Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Kayserispor ve Beşiktaş'ın başında Avrupa Kupaları’nda çıktığı 20 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.





UEFA Kupası 1. tur ilk maçında İstanbul'da Ukrayna'nın Metalist takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Ertuğrul Sağlam da yarınki mücadeleyle kariyerindeki 21. Avrupa kupası maçına çıkacak.



İlk Avrupa kupası heyecanını Kayserispor teknik direktörü olduğu sırada yaşayan Sağlam, sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Beşiktaş ile de Avrupa kupası heyecanı yaşadı.



Teknik direktörlük kariyerinde Kayserispor ve Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında 20 maça çıkan Sağlam, bu mücadelelerde 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 de yenilgi aldı.



Ertuğrul Sağlam, Kayserispor'la 8 Avrupa kupası deneyimi yaşadı. Genç çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımı UEFA Intertoto Kupası'nın ardından, UEFA Kupası'na taşıyarak büyük bir başarıya imza attı.



UEFA Intertoto Kupası'nda takımının 2 tur yükselmesini sağlayan Sağlam, UEFA Kupası'nda 4 kez takımın başında sahaya çıktı. Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kayserispor, UEFA Kupası 2. ön elemeyi geçtikten sonra, 1. turda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına elenerek, Avrupa defterini kapadı.



Genç çalıştırıcı, Beşiktaş teknik direktörü olarak ise şu ana kadar 12 Avrupa karşılaşmasında görev aldı. Avrupa Şampiyonlar Ligi ön elemelerde başarılı bir performans sergileyen Sağlam yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ön elemelerde yenilgi yüzü görmedi.



Ön elemelerde önce Moldova'nın Sheriff Tiraspol takımını eleyen Beşiktaş, 3. ön elemede ise İsviçre'nin FC Zürih takımını saf dışı bırakarak adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.



Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda İngiltere'nin Liverpool, Portekiz'in Porto ve Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarıyla aynı grupta yer alan Beşiktaş, yaptığı 6 maçta 2 galibiyet aldı.



Ön elemeleri 3 galibiyet ve 1 beraberlikle geçen siyah-beyazlı ekip, grup maçlarında 4 yenilgi, 2 de galibiyet elde edip 2. tura çıkamadı.



Sağlam yönetimindeki Beşiktaş, bu sezona da 2-1 ve 4-0'lik Siroki Brijeg galibiyetleriyle başladı.



Ertuğrul Sağlam, Avrupa kupalarındaki en acı yenilgiyi ise Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldı.



Rakibiyle İstanbul'da yaptığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak büyük bir başarıya imza atan Beşiktaş, İngiltere'de ise tarihi bir farkla yenildi. Anfield Road'da rakibiyle karşılaşan siyah-beyazlı takım, bu maçı 8-0 yitirerek Şampiyonlar Ligi'nin en farklı yenilgisini almış oldu.



Bu arada, Ertuğrul Sağlam'ın yönetiminde Kayserispor Avrupa kupalarında 14 gol atarken, Beşiktaş ise rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Sağlam döneminde Kayserispor Avrupa'da 8 gol yerken, siyah-beyazlı ekip ise kalesinde 17 gol gördü.



Ertuğrul Sağlam'ın son iki sezonda Kayserispor ve Beşiktaş ile çıktığı Avrupa kupalarında aldığı sonuçlar şöyle:





KAYSERİSPOR



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UEFA Intertoto Kupası 2. tur:



FC Sopron (Macaristan)-Kayserispor: 3-3



Kayserispor-FC Sopron.............: 1-0





3. tur:



Larissa (Yunanistan)-Kayserispor..: 0-0



Kayserispor-Larissa...............: 2-0





UEFA Kupası 2. ön eleme turu:



SK Tirana (Arnavutluk)-Kayserispor: 0-2



Kayserispor-SK Tirana.............: 3-1





1. tur:



AZ Alkmaar (Hollanda)-Kayserispor.: 3-2



Kayserispor-AZ Alkmaar............: 1-1





BEŞİKTAŞ



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Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu:



Beşiktaş-FC Sheriff (Moldova).....: 1-0



FC Sheriff-Beşiktaş...............: 0-3





3. ön eleme turu:



FC Zürih (İsviçre)-Beşiktaş.......: 1-1



Beşiktaş-FC Zürih.................: 2-0





Avrupa Şampiyonlar Ligi (A) Grubu:



Olympique Marsilya-Beşiktaş.......: 2-0



Beşiktaş-FC Porto.................: 0-1



Beşiktaş-Liverpool................: 2-1



Liverpool-Beşiktaş................: 8-0



Beşiktaş-Olympique Marsilya.......: 2-1



FC Porto-Beşiktaş.................: 2-0





UEFA Kupası 2. ön eleme turu:



Siroki Brijeg-Beşiktaş............: 1-2



Beşiktaş-Siroki Brijeg............: 4-0

