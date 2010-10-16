-SAĞLAM: İKİNCİ YARI ÇOK KÖTÜ OYNADIK BURSA (A.A) - 15.10.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 2-2 biten Kardemir Karabükspor maçının ilk yarısında yüksek tempolu oynayarak, futbolun doğrularını tam olarak yansıttıklarını, ikinci yarıda ise tam tersi çok kötü oynadıklarını söyledi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın ilk yarısında çok iyi mücadele ettiklerini, iki gol bulup 4-5 net pozisyondan da yararlanamadıklarını, buna karşın rakibe 1 pozisyon verip, kalelerinde 2 gol gördüklerini kaydetti. Karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıktıklarını anlatan Sağlam, şöyle devam etti: ''Maçın son bölümünde skoru lehimize çevirmek için rakip kalede baskı kurduk ama başarılı olamadık. 2 puan kaybettik ve bu bizim için önemli bir kayıp. Ancak buna karşın ligin yenilmeyen takımı olarak yolumuza devam ediyoruz.'' Sağlam, bu puan kaybına üzüldüklerini, ancak bu üzüntüyü fazla uzun tutmadan, gelecek hafta Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Manchester United ile yapacakları maçı düşünmek zorunda olduklarını belirtti. -PENALTI KARARI- Hakem Bünyamin Gezer'in ilk yarıda verdiği penaltı kararına da değinen Sağlam, pozisyonu net görmediğini belirtti. Sağlam, kurallar konusunda belli bir standart istediklerini, hakemlerin kuralları her maçta tüm takımlara eşit şekilde uygulamasını beklediklerini anlatarak, ''Uzun süredir böyle bir penaltı verilmiyordu. Eğer penaltı kararı doğruysa Bünyamin Gezer'i tebrik etmek lazım. Ancak kuralların herkese aynı şekilde uygulanmasını istiyoruz. geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında, İbrahim'e de bundan daha net bir müdahale vardı ve penaltı verilmemişti'' diye konuştu. -KARDEMİR KARABÜKSPOR CEPHESİ- Kardemir Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise takımının iki yarıda da farklı bir görüntü çizdiğini kaydetti. Bursaspor'un ilk yarıda daha üstün bir futbol oynadığını, bu bölümde 2 gol yediklerini dile getiren İldiz, ''İki gol yedik daha fazlasını da yiyebilirdik. Bursaspor bizim zaaflarımızdan iyi faydalandı. İkinci yarıda ise gerçek futbolumuzu oynadık. İlk yarıya baktığımda 'puan iyidir', ikinci yarıya baktığımda ise 'galibiyet kaçtı' diyorum'' dedi.