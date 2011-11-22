-Sağlam'ı tek sevindiren 3 puan BURSA (A.A) - 21.11.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, takımının 1-0 kazandığı Samsunspor maçına ilişkin olarak, ''1-0 da olsa, güç de olsa, çok iyi oynamadan da olsa kazanmak güzel. Bugün sevindiğimiz tek şey varsa o da 3 puan'' dedi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın kendisi açısından zorlu geçtiğini söyledi. ''10 senemin geçtiği, tabiri caizse taraftarı olduğum bir takıma karşı mücadele etmek benim açımdan zordu'' diyen Sağlam, buna karşı profesyonel bir teknik adam olarak görev yaptığı camianın başarısı için elinden geleni ortaya koyduğunu belirtti. Maçta, 5 haftadır kazanamamanın verdiği sıkıntıyla mücadele ettiklerini, özellikle ilk yarıda kötü bir oyun sergilediklerini ifade eden Sağlam, rakip 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlar üretip aradıkları golü bulduklarını kaydetti. Alınan galibiyetle sıralamada 4 sıra birden yükselerek 8. sıraya çıktıklarını anımsatan Sağlam, ''1-0 da olsa, güç de olsa, çok iyi oynamadan da olsa kazanmak güzel. Bugün sevindiğimiz tek şey varsa o da 3 puan. İnşallah kazanamamanın verdiği sıkıntıyı bu galibiyetle atlatmışızdır. Çünkü biz uzun süre kazanamamaya alışık değiliz'' diye konuştu. Bursaspor'un ilk yarının sonunda sayılmayan golünün anımsatılması üzerine Sağlam, şunları söyledi: ''Hakem, golü verdikten sonra Turgay'a sorma ihtiyacı duydu. İyi ki de sordu. Allah razı olsun ondan. Turgay da üst düzey karakter gösterip topun eline değdiğini söyledi. İyi ki de söyledi. Böyle bir davranışı yapmasaydı bu galibiyetten ötürü birkaç gün uyuyamazdık. Golün ve galibiyetin anlamı olmazdı. Ben de Turgay'ı yanıma çağırıp sordum ve bana 'elime değdi' dedi. Ben de Turgay'ı tebrik ettim. Turgay'ın itirazı golün iptaline değildi. Topun eline değdiğini söylemesine rağmen sarı kart gördüğü için itiraz etti. Hakeme, 'ben iyi niyet gösterdim, bunun karşılığında niye sarı kart gösterdin' diyerek itiraz etti. Gurur duyarak söylüyorum; böyle oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz. Biz 2 sene önce şampiyon olurken fair-play şampiyonu da olmuştuk. Bu davranışları o zaman da yapmıştık.'' Sağlam, ''Turgay'ı neden çıkardınız?'' sorusuna, ''Kötü oynadığı için'' yanıtını verdi. Takım kaptanı Ömer Erdoğan da Samsunspor karşısında rakip 10 kişi kalana dek kötü bir oyun sergilediklerini söyledi. Samsunspor'un bu maçta kapanacağını ve kontrataklardan gol arayacağını tahmin ettiklerini ifade eden Ömer, ''Hafta içinde rakibi açacak kanat organizasyonları üzerinde çalıştık ama çok iyi oynamadık. Golü bulduktan sonra rahatladık. Ardından pozisyonlar ürettik. Bu dönemde bizim için önemli olan galip gelmekti'' dedi. Ömer, Turgay'ın davranışının da çok önemli olduğunu dile getirerek, ''Turgay kardeşimi fair-play hareketinden ötürü tebrik ediyorum. Her futbolcu böyle bir hareket yapmazdı'' değerlendirmesinde bulundu. Genç defans oyuncusu Serdar Aziz ise, kapanan Samsunspor'u açmakta zorlandıklarını belirtti. İyi futbol sergileyememelerine karşın galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Serdar, ''3 puana hasret iki takımın maçıydı. Bursaspor'dan 1 puan alan takımlar mutlu oluyor. Bu galibiyeti bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyorum'' diye konuştu.