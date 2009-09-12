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Spor

Sağlam:FB'yi geçen sezonki gibi yeneceğiz

Bursaspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe'yi geçen sezon olduğu gibi yine yeneceklerini öne sürdü.

12 Eylül 2009 03:00

Bursaspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe'yi geçen sezon olduğu gibi yine yeneceklerini öne sürerek, "maçları yıldızları çok olan değil, takım olmayı başaran ekipler kazanır" dedi.

Sağlam, pazar akşamı şampiyonluğun iddialı ekiplerinden, sezona çok iyi başlangıç yapan Fenerbahçe ile zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

Maçın özellikle fair-play kuralları çerçevesinde oynanması için ellerinden geleni yapacaklarını, yeşil-beyazlı taraftarlardan da bunu beklediklerini ifade eden Sağlam, Fenerbahçe'yi en iyi şekilde ağırlayıp, istedikleri sonucu almış şekilde göndermek istediklerini vurguladı.

Sağlam, geçen sezonun ikinci yarısından itibaren sahalarında maç kaybetmediklerini dile getirerek, "bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Fenerbahçe dünyanın önemli yıldız oyuncularını bünyesinde bulunduruyor. Ama, maçları yıldızları çok olan değil takım olmayı başaran ekipler kazanır" dedi.

Sağlam, sakatlığı süren Eren Albayrak dışında eksik oyuncularının bulunmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Ertuğrul Sağlam, Eskişehirspor ile oynadıkları hazırlık maçında Batalla gibi bazı oyuncuların kendini gösterdiğini belirterek, "Fenerbahçe maçında da seyircilerimiz yeni oyuncular görebilirler" dedi.

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