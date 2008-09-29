Sağlam'dan serzeniş



Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve hakemlerden özür beklentisi içinde olmadıklarını, sadece görevlerinin gereklerini tarafsız ve adil bir şekilde yapmalarını istediklerini söyledi.



Ertuğrul Sağlam, AA'ya yaptığı açıklamada, MHK'nın İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşması sonrası yaptığı açıklama üzerine bugün bazı medya organlarında değişik haberlerin kaleme alındığını belirterek, ''Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki; geçtiğimiz sezon birçok maçını hakem hatalarıyla kaybeden ve belki de bu kararlar neticesinde şampiyonluktan olan bir takımın teknik direktörü olarak, hakem arkadaşlardan ve MHK'dan, o zaman bir özür beklentisi içerisinde olmadığımız gibi, bugün de böyle bir özür beklemiyoruz. Biz sadece kendilerinden görevlerinin gereklerini tarafsız ve adil bir şekilde yapmalarını istiyoruz'' diye konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hakemi Bülent Yıldırım'ın geçen sezon Trabzonspor ile oynadıkları maçı da yönettiğini hatırlatan Sağlam, ''Geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığımız Trabzonspor karşılaşmasında, aleyhimize çok ağır bir karar vererek kalecimiz Rüştü'yü haksız bir şekilde oyundan atan aynı hakem arkadaşımızdan o gün bile böyle bir özür beklentisi içerisinde olmadık'' dedi.



Ertuğrul Sağlam, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı sonrası, hakem Bülent Yıldırım ile herhangi bir konuşmasının veya diyaloğunun olmadığını dile getirerek, bu konuda şunları söyledi: ''Son maçın özeline dönecek olursak, öncelikle karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım ile kendisinin de bahsettiği gibi, maç sonrası herhangi bir konuşmam ve diyaloğum olmamıştır. Maç sonrası yapacağım rutin basın toplantısı öncesi, bir çalışanımızın maç sonrası Bülent Yıldırım'ın kendisine serzenişte bulunan bir kişiye 'Hatamız varsa kusura bakmayın' şeklinde bir ifade kullandığını bana aktarması üzerine, bana hakemle ilgili sorulan bir soru üzerine, bu diyaloğu toplantıda dile getirdim.''



Sağlam son olarak, ''Uzun yıllardır futbolun içerisinde bir insan olarak, hakemler hakkında onları kamuoyu nezdinde zor durumda bırakacak açıklamam olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır'' diyerek sözlerini tamamladı.

