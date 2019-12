-SAĞLAM'DAN OYUNCULARINA TEBRİK HAKEME TEPKİ İSTANBUL (A.A) - 05.12.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından soyunma odasında yeşil-beyazlı oyuncuları tebrik ettiğini söyledi. Ertuğrul Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puan için maça çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Beşiktaş'ı galibiyeti nedeniyle tebrik ederim. Gelirken beklentilerimiz daha farklıydı. Kazanmak için geldik ve öyle oynadık. Beşiktaş'ın hafta içinde CSKA Sofya ile maçını da düşündük. Rakibimiz ilerleyen dakikalarda oyundan düşecekti. Devreyi dengede kapatıp daha sonraki fiziksel üstünlüğümüzü kullanıp Beşiktaş'a karşı üstünlük sağlamayı düşündük. Volkan'ın kırmızı kartı, oyunun bu türlü gelişmesinin önüne geçti. İkinci devre Beşiktaş bu avantajını kullandı. Golü yedik ama skoru dengeleyecek baskıyı kurduk. Direkten dönen topumuz da oldu ama puan getirecek golü bulamadık. İkinci yarıdaki mücadeleden dolayı oyuncularımızı tebrik ettim. Bu mücadelenin bundan sonraki haftalara taşınması ligde bize daha güzel sonuçları getirecektir.'' Maçın ardından karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus ile konuştuğunu ifade eden Sağlam, ''Fırat Aydınus'a, 'Verdiğiniz kararlar doğruydu. İnşallah bu kararları her gördüğünüzde, her takıma karşı uygularsınız' dedim. Onunla ilgili çok şikayet bildirmek istemiyorum ama 4-5 tane sarı kart göstermesi gerekirken bunları es geçti. Guti'nin topu yere vurması, Batalla'ya yapılan faul gibi. Bir sarı kart oyunu çok daha farklı hale getirebilirdi. Bir standart varsa herkese uygulanmalı'' dedi. -''HAYATIMDA ŞU AN EN ÖNEMLİ ŞEY BURSASPOR'UN BAŞARISI''- Ertuğrul Sağlam, ''Bir gün Beşiktaş'a dönmeyi istiyor musunuz'' şeklindeki soru üzerine ise şunları söyledi: ''Ben uzun vadeli program yapan bir kişi değilim. 8 yılımın geçtiği Beşiktaş'ı unutmamız mümkün değil. Bursaspor'da çok önemli bir başarı yakaladık. Bu yıl da bu başarıyı tekrarlama adına yine çok önemli bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Ben farklı şeyler düşünüp enerjimi harcamak istemiyorum. Benim için en önemli şey Bursaspor'un başarısı. Yeniden tarihi nasıl yazarız bunun mücadelesi içindeyiz.'' ''Holosko'yu transfer etmek istiyor musunuz'' şeklindeki soru üzerine ise Sağlam, ''Holosko'yu her antrenör ister. 'Quaresma gibi bir oyuncuyu ister misiniz' gibi bir soru. Ancak Holosko ile ilgili görüşmemiz olmadı. Eksik bulduğumuz yerlere mutlaka kaliteli oyuncular alacağız'' dedi. Sağlam, maçtan sonra Lig TV'ye yaptığı açıklamada ise Volkan'ın ilk yarının uzatma dakikalarında aynı pozisyonda üst üste gördüğü kartlarla oyun dışı kalmasını, ''Volkan, profesyonel oyuncuya yakışmayacak kart gördü. Hakem 2 kartta da haklıydı'' diye yorumladı. -BAŞKAN YAZICI: ''KIRMIZI KART KARARI AĞIRDI''- Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ise maçta hakemin verdiği kırmızı kart kararını ''ağır'' olarak değerlendirdi. Yazıcı, maçtan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Kırmızı kart ağır bir karardı. Değerlendirmeyi yorumcular yapacaktır'' dedi. Futbolculardan İbrahim Öztürk ise Beşiktaş'a karşı çok pozisyon vermediklerini anlatarak, ''Gol de atabilirdik. 10 kişi oynamak çok zordur. İster istemez çarkta 1 kişi eksik olduğunda sıkıntı meydana gelebiliyor. Biz bunu yaşadık. Lig uzun maraton, aynı inançla mücadele edeceğiz'' diye konuştu. Bursaspor'un Brezilyalı futbolcusu Gökçek Wederson ikinci yarıda iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade ederken, Ivan Ergiç ise Volkan'ın gördüğü kırmızı kartı ''Futbolda böyle şeyler oluyor'' şeklinde değerlendirdi.