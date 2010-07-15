-SAĞLAM'DA GALİBİYET SEVİNCİ STAINACH (A.A.)- 15.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'nın Bad Tatzmannsdorf bölgesinde sürdüren Bursaspor'un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, İngiltere'nin Stoke City takımını 1-0 yendikleri hazırlık maçıyla ilgili, ''İlk maçın üzerine bir şeyler koyduğumuz için mutluyum'' dedi. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, Polonya'nın Jagiellonia Bialystok takımıyla 1-1 berabere kaldıkları ilk hazırlık maçının ardından aldıkları galibiyetten memnun olduğunu belirterek, ''İlk maçın üstüne bir şeyler koyduğumuz için mutluyum. Eksiklerimiz var. Hüseyin, Bekir ve İvan Ergiç'in eksikliğini hissettik, ancak mevcut futbolcular da üzerlerine düşeni gereği gibi yaptılar'' diye konuştu. Yeni sezonda bireylere bağlı kalmadan, ekip birlikteliğini öne alarak çalışacaklarını ifade eden Sağlam, yeni transferler konusundaki bir soruya da ''Kendi bünyemize uygun futbolcularla görüşüyoruz. Kısa zamanda ihtiyaç duyduğumuz 2 futbolcuyu bünyemize katmak istiyoruz'' yanıtını verdi. Sağlam, bir stoper, bir de forvet oyuncusuna ihtiyaç duyduklarını belirtti. Avusturya'daki hazırlıklarını 21 Temmuz Çarşamba gününe kadar sürdürmeyi planlayan Bursaspor, yarın akşam tek antrenman yapacak. Bursaspor, üçüncü hazırlık maçında 17 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.30'da Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımıyla Gleisdorf kasabasında karşılaşacak.