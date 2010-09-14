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Spor

SAĞLAM UMUTLU KONUŞTU BURSA (A.A)

14 Eylül 2010 01:20

-SAĞLAM UMUTLU KONUŞTU BURSA (A.A) - 13.09.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğul Sağlam, ''Şampiyonlar Ligi'nde de Türkiye liginde olduğu gibi iyi futbol oynayacağımızdan, iyi sonuçlar alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın'' dedi. Sağlam, maçın oynanacağı Bursa Atatürk Stadı'nda, takım kaptanı Ömer Erdoğan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Bursaspor olarak Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir organizasyonda mücadele etmekten dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Bursaspor'un Şampiyonlar Ligi'nde yer alan tek Türk takımı olduğunu anımsatan Sağlam, bu anlamda sorumluluklarının arttığını, başarılı olmak için daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini kaydetti. Valencia'nın çok güçlü bir takım olduğunu ve yarınki akşamda işlerinin kolay olmayacağının altını çizen Sağlam, şöyle devam etti: ''Karşımızdaki takım çok güçlü. Valencia üst düzey başarıları olan, kupalar kazanmış bir takım. Bu takıma karşı oynamak kolay olmayacak. Çok önemli oyuncuları yıldızları var. Her ne kadar kadrolarından geçen sezon önemli oyuncuları kaybetseler de yerlerine yeni oyuncular aldılar. Rakibimizi iyi inceleyip analiz ettik. Onlar da sistem, takım futbolunu iyi oynuyorlar. Maçta üst düzey mücadele olacağı kesin. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak, sahamızda taraftarımız önünde iyi bir sonuç almak istiyoruz. Baktığınızda Valencia favori gösteriliyor ama futbolda her zaman favoriler kazanmıyor. Dolayısıyla biz de kazanmak için elimizden geleni yapacağız.'' Takım Kaptanı Ömer Erdoğan da takım olarak uzun olarak bekledikleri Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme heyecanını yarın akşam yaşayacaklarını belirtti. Şampiyolar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapma arzusunda olduklarını anlatan Ömer, ''Tüm dünyaya Valencia maçından sonra Bursaspor diye bir takım olduğunu göstermek istiyoruz'' dedi. Ömer, ''Valencia'da özel önlem alacağınız bir oyuncu var mı. Yarınki maç öncesi rakipten çekiniyor musunuz'' sorusu üzerine, ''Valencia güçlü, kadrosunda bireysel yetenekleri fazla yıldız oyuncuları barındıran bir takım. Ama biz bugüne kadar hiçbir rakibimize özel önlem almadık. Sahada takım olarak mücadele ettik. Defansı ve ofansif iyi yaptığımız zaman neticeye gidiyoruz. Yarın akşam da bunu yapmak için yoğun çaba harcayacağız'' görüşünü bildirdi.

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