-Sağlam: ''Transferi 3 oyuncuyla kapatacağız'' BURSA (A.A) - 27.12.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, üç oyuncuyla transferi kapatmayı düşündüklerini belirterek, ''Çok fazla oyuncuya ihtiyacımız yok'' dedi. Bursaspor, 4 günlük aranın ardından ikinci yarı hazırlıklarına Özlüce Tesisleri'nde başladı. Sağlam, antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, ikinci yarı hazırlıklarına başladıklarını, futbolcuların fiziksel anlamda gerileme göstermeden antrenmana geldiğini söyledi. İstemedikleri şekilde geçen ilk yarıdan sonra ikinci yarıda beklentilerinin çok daha farklı olduğunu vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti: ''Öncelikle herkese keyif veren Bursaspor'u bizi sevenlere izlettirmek, sonra da geride kaldığımız lig yarışında mesafeyi kapatmak açısından işe hızlı başlayıp, bu açığı kapatmaya çalışacağız. Kolay bir iş değil ama bu çocukların yeteneklerine, futbol bilgilerine ve iş ahlaklarına sonuna kadar inanıyorum. Onlar, sorumluluk alıp, bu işi güzel şekilde devam ettireceklerdir.'' Sıkıntılı olan bölgelere takviye yapacaklarını belirten Sağlam, ''İlk devre sıkıntılı yaşadığımız mevkilere oyuncu alacağız. Fazla zamanımızın olmadığını biliyoruz. Cuma gününe kadar yoğun biçimde çalışıp bu takviyeleri yapacağız. Aramızdan ayrılacak arkadaşlarla bugün konuşup, helalleşerek ayrılmak isteyeceğiz'' dedi. Bir gazetecinin, ''Gidecekler kimler?'' yönündeki sorusunu Sağlam, şöyle yanıtladı: ''Onların bazıları burada değil. Yarın açıklarız. Oyuncular geldiği zaman kendilerine söyleyeceğiz. Kiralık göndereceğimiz genç arkadaşlar da olacak. Çocuklarla akşam konuşup, bilgi vereceğiz. Sağ kanada, ön bölgeye ve bir de sağ bek alacağız. Sağ bek alternatif ama belki esas oyuncumuz da olabilir. Üç oyuncuyla transferi kapatmayı düşünüyoruz. Çok fazla oyuncuya ihtiyacımız yok. Alacağımız üç oyuncu istediğimiz katkıyı sağlarsa, çok daha iyi bir takım olmak isteyeceğiz ve olacağız da. Çocuklarla da onu konuştuk. İkinci yarı kolay olmayacak ama çok daha fazla çalışmak lazım. Eskisinden daha fazla fedakarlık yapmak lazım. Birbirimize destek olmamız lazım. Bu şekilde alnımızın akıyla bu işi bitirmemiz gerekiyor.'' -Bobo konusu- Sağlam, Bursaspor olarak ikinci yarıyı çok iyi geçireceklerine yürekten inandığını dile getirerek, ''Endişe etmeden Bursaspor sevenlerin bize destek olmalarını bekliyorum'' diye konuştu. Bobo konusunda yöneltilen soruya ise Sağlam, ''Yarın Bobo konusunda bir gelişme olacak inşallah. İnşallah olumlu yönde gelişme olur. Olmazsa da farklı alternatiflerimiz var'' yanıtını verdi.