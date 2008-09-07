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Spor

Sağlam tatlı sert

Kartal’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’dan futbolculara uyarı geldi. Sağlam, ligdeki Trabzonspor ile UEFA Kupası’nda Metalist Kharkiv ile yapacakları maçlar öncesi futbolcularını

07 Eylül 2008 03:00



Kartal’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’dan futbolculara uyarı geldi. Sağlam, ligdeki Trabzonspor ile UEFA Kupası’nda Metalist Kharkiv ile yapacakları maçlar öncesi futbolcularını tatlı sert bir dille uyardı.

Siyah-beyazlıların önceki günkü idmanında yapılan çift kale maçta zaman zaman oyunu durduran Sağlam taktik varyasyonlar konusunda oyuncularının dikkatini çekti. Siyah-beyazlı takımın hocası iki zorlu sınav öncesi istediklerini tam anlamıyla yerine getirmeyen oyuncularını idmanını durdurarak yarı sert bir ses tonuyla ikaz etti. 

arrow Shakhtar Donetsk sınavı

Ertuğrul Sağlam bu esnada saha kenarında bekleyen tercümanları da çağırarak yabancı futbolculara sahada ne yapmaları konusundaki uyarılarını aktardı. Çıkışı sürdürmek için BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gecesini gündüze katan Ertuğrul Sağlam oyuncularından özellikle birbirlerine boş alan yaratma, gereksiz yere ayakta topu tutma ve garanti pas konusunda sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Tempo düştü

Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş dün tek antrenman yaparak tempoyu düşürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen idmana, milli takımlardaki futbolcuların yanı sıra üst adalesinde ağrısı bulunan Uğur İnceman katılmadı. Siyah-beyazlı oyuncuların idmanda pas çalışması ve kanat organizasyonlarının ardından şut çalışması yaptığı bildirildi.

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