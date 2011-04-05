-SAĞLAM, TARTIŞMALI POZİSYONU DEĞERLENDİRDİ BURSA (A.A) - 05.04.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Fenerbahçe maçında gündeme gelen penaltı pozisyonu iddialarına ilişkin, ''Semih'in yaptığı faulü görmezlikten gelip sadece pozisyonun devamında Serdar'ın yaptığı harekete takılmak çok tarafsız bir yaklaşım değil'' dedi. Sağlam, Türk Eğitim Sen Bursa 2. Nolu Şubesi'nce düzenlenen ''Beslenme Çantaları Boş Kalmasın'' konulu projenin tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin Fenerbahçe maçı ve bu karşılaşmada tartışılan Semih'in Serdar Aziz tarafından düşürüldüğü pozisyonla ilgili sorularını yanıtladı. Fenerbahçe maçının kendileri açısından oldukça güzel geçtiğini dile getiren Sağlam, sarı-lacivertli kulübe yakın medyanın ortaya çıkardığı gibi tamamen mahkum oynamadıklarını, çok net pozisyonlar ürettiklerini söyledi. ''Pozisyonları değerlendirsek sonuç bugünkünden farklı olabilirdi'' diyen Sağlam, insanların olayları ve karşılaşmaları gördüğü gibi objektif bir şekilde değerlendiremediğini, Türk medyasının sıkıntılarının en başında bunun geldiğini kaydetti. Pozisyonla ilgili aslında herkesin gerçeği gördüğünü ifade eden Sağlam, ''Semih'in yaptığı faulü görmezlikten gelip sadece pozisyonun devamında Serdar'ın yaptığı harekete takılmak çok tarafsız bir yaklaşım değil. Rica ediyorum herkesten; eğer bu işi yapacaklarsa olanları bir daha objektif ve tarafsız değerlendirmeyi becerebilsinler'' diye konuştu.