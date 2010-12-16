-SAĞLAM: TARAFTARLARIMIZ RAHAT OLSUN BURSA (A.A) - 16.12.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, biri kalitesini ispatlamış çok iyi bir oyuncu ile duruma göre ikinci oyuncu alacaklarını söyledi. Sağlam, Özlüce Spor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk devresinin son maçında Gençlerbirliği gibi önemli bir ekiple karşılaşacaklarını belirterek, Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ı yenerek sansasyonel bir başarıya imza attığına dikkati çekti. Hafta sonunda moral motivasyonu üst düzeyde olan bir takıma karşı mücadele vereceklerini vurgulayan Sağlam, şöyle konuştu: ''Kolay bir maç olmayacak bizim açımızdan ama tabi ki en büyük beklentim Ankara'da iklim şartlarının ve zeminin futbol oynamaya müsait olmasıdır. Hele hele bir hafta önce Kasımpaşa maçında oynadığımız zor zemini düşünürsek. Bu durum, gerçekten maçın sonucunu etkileyecek önemli bir ayrıntı. O yüzden öncelikle kendi futbol anlayışımızı futbol felsefemizi ortaya koyabilecek bir ortam olması en büyük beklentimiz.'' Sağlam, kendileri açısından geçen haftanın en önemli olumsuzluklarından birinin tribünün boşluğu olduğuna dikkati çekerek, ''Bugüne kadar kendi evimizde oynadığımız maçlarda taraftarımızın takımın performansına olan katkısını göz ardı edemeyiz. Bunlardan yoksun oynamak bizim için çok zor oldu. O yüzden bundan sonraki dönemde böyle bir tabloyla karşılaşmak istemiyoruz. Ankara'daki maça da taraftarımızın bizi desteklemeye geleceğini umuyoruz'' dedi. -SAKATLIĞI SÜREN FUTBOLCULAR- Ali Tandoğan'ın durumunun çok iyi olduğunu vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti: ''Takımla antrenmanlara başladı. Sakatlığı iyi duruma geldi. Ciddi anlamda kafayla topa müdahale edebiliyor. Tabi kendisini Gençlerbirliği ve Karşıyaka maçlarında kullanmayı düşünmüyoruz. Volkan'ın sakatlığı devam ediyor. İbrahim Öztürk'ün sakatlığı iyileşiyor ama kendisinden de hafta sonu faydalanamayacağız. Bu arada tabi Insua'nın da dizinde sakatlık oluştu. O da dün antrenmana katılmadı. Ciddi bir şeyi olmadığını umuyoruz. O da oynamayacak.'' Geçen hafta sonu şampiyonluk yarışındaki takımların puan kaybetmesinin Trabzonspor'u zirvede yalnız bıraktığını ifade eden Sağlam, ''Bu aynı zamanda bizi de ikincilik sırasında avantajlı konuma getirdi. Ligde ilk iki sıra, ilk devrenin sonu itibarıyla belirginleşti. Bizim beklentimiz devre arasına en azından şu anki puan farkıyla girmektir. Kendi maçımızı kazanırken Trabzonspor'un da puan kaybetmesini bekleyeceğiz'' diye konuştu. -TRANSFER ÇALIŞMALARI- Bir gazetecinin ''Trasferlerin durumu nedir?'' sorusunu yanıtlayan Sağlam, şunları kaydetti: ''Henüz hiçbir futbolcuyla anlaşmaya varmadık. Çok fazla oyuncu almayı düşünmüyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun, biri kalitesini ispatlamış çok iyi bir oyuncu, duruma göre de ikinci oyuncu alacağız. Gidenlerimiz olacaktır mutlaka, onları da zaman içerisinde göreceksiniz. 3 ya da 4 futbolcu ile yollarımızı ayıracağız. Açıkçası çok fazla oyuncu almadan özellikle son dönemde kullanmaya başladığımız genç oyuncuları artık kadroya tam anlamıyla adapte ederek onlardan faydalanma yolunu seçeceğiz. Alacağımız oyuncular geldiği zaman doğrudan takıma katkı sağlayacak oyuncular olacaktır.'' Basın açıklamasının ardından yeşil beyazlı takım antrenman yaptı.