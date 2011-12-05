-Sağlam, takımını eleştirdi BURSA (A.A) - 04.12.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 1-0 yenildikleri Eskişehirspor maçıyla ilgili, ''Takıma 'kötü oynayın' desek ancak bu kadar kötü oynardık'' dedi. Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip takımın daha iyi oynadığını ve son dakikadaki şans golüyle de olsa sahadan galibiyetle ayrıldığını söyledi. Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ancak bunu aşacak tecrübeye ve yeteneğe sahip olduklarını belirten Sağlam, ''Bugün kötü oynadık. Oyunla ilgili hayal kırıklığı yaşadım. Gelecek perşembe Ankaragücü ile yapacağımız maçı kazanıp kötü gidişi durduracağımıza inanıyorum. Takımıma güveniyorum. inşallah bu olumsuzluğu üzerimizden atacağız'' diye konuştu. Sağlam, bir gazetecinin, ''Kötü oyunun nedeni psikolojik mi?'' sorusu üzerine, ''Kötü oyunu buna bağlamak doğru değil. Farklı sebepleri olabilir. Sezona iyi başladık. İlk 3 haftadaki oyunumuzla beğenilmiş ve 'bu takım ne çabuk uyum sağladı' dedirtmiştik. Futbolun içinde bu tür şeyler yaşanıyor. Taraftarlarımız merak etmesinler, bu olumsuzlukları ortadan kaldırıp onların istediği takımı yeniden oluşturacağız'' ifadelerini kullandı. Ertuğrul Sağlam, Vederson'un maç öncesi TFF'den gelen tebligatla kadro dışı bırakılmasıyla ilgili şunları söyledi: ''Vederson'u TFF'den gelen yazı nedeniyle oynatmadık. Yaşanan süreçte adı geçen oyuncularla ilgili böyle bir karar alındı. Aksi bir haber gelene kadar da oynatmayacağız, ancak Vederson kırmızı kartta görebilir ya da uzun süreli sakatlıkta yaşayabilirdi. Bu tür olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalıyız.'' Sağlam, futboldaki şike iddialarına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine ise şöyle konuştu: ''Futbol, ülkemizin vazgeçilmezi. Yediden yetmişe herkes futbolu seviyor. Olaylara çok fazla olumsuz tarafıyla bakmamak lazım. Güzel taraflarını görüp, ülke futbolunun marka değerini yükseltmemiz gerekiyor. Özellikle futbolun içinde olan insanlara önemli görevler düşüyor. 'Türk futbolu bitti, oynanmaz, izlenilmez'' gibi bir yaklaşımla değerlendirme yapmamalıyız. Herkes, ülke futbolunu, izlenebilir, seyir zevki yüksek, eski başarılı dönemlerine döndürmek için çalışmalı.'' -Eskişehirspor Teknik Direktörü Skibbe- Eskişehirspor Teknik Direktörü Michail Skibbe, 2. yarıdaki oyunlarıyla haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Skibbe, maçın çok çekişmeli geçtiğini, her iki takım için de çok inişli çıkışlı anlar yaşandığını kaydetti. Bursaspor'un 30 ile 60. dakikalar arasında çok iyi baskı kurduğunu dile getiren Skibbe, ''Karşılaşmanın 60. dakikasından sonra kazanacağımızı düşündük. Dede'nin son dakikalardaki pozisyonunun gol olması bizi çok sevindirdi'' dedi. Bursaspor ile Eskişehirspor'un hemen hemen denk güçte takımlar olduğunu, bu nedenle maça öncelikle ''yenilmeme'' parolasıyla başladıklarını anlatan Skibbe, ilerleyen bölümlerde galibiyet için hamleler yaptıklarını sözlerine ekledi.