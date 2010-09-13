-SAĞLAM, TAKIMI KONSANTRE ETMEYE ÇALIŞIYOR BURSA (A.A) - 13.09.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda Valencia ile yapacakları karşılaşma öncesi oyuncularını bu maça konsantre etmeye çalışıyor. Spor Toto Süper Lig'de geçen haftasonu Eskişehirspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından Valencia maçının hazırlıklarına hemen başlayan yeşil-beyazlı takımda Ertuğrul Sağlam, oyuncularını bugün öğle saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde kampa aldı. Sağlam'ın, oyuncularıyla toplantılar yaparak Valencia maçının önemini anlattığı, bunun yanı sıra Ömer Erdoğan, Ali Tandoğan, Hüseyin Cimşir, Ivan Ergiç ve kalecı Ivankov gibi daha önceden Avrupa deneyimi olan futbolcuların da gençleri yarınki maça hazırlamak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Bursaspor, Valencia maçı öncesi son çalışmasını bu akşam Özlüce Tesisleri'nde yapacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşecek. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, saat 21.00'de Bursa Atatürk Stadı'nda basın toplantısı yapacak.