-SAĞLAM: TAKIM TARİHİNİN EN BÜYÜK BAŞARISINI ELDE ETTİ BURSA (A.A) - 07.07.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Bursa'nın takımına gerekli maddi desteği sağlamadığını ifade ederek, ''Bu takım tarihinin en büyük başarısını elde etti. Ülke futbolunun tarihi değiştirdi, ancak şehirden bu konuda tek bir katkının gelmediğini çok acı bir şekilde söylemek istiyorum'' dedi. Sağlam, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 28 Haziran'da başlayan yeni sezon hazırlık çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi. Sezon sonunda verdikleri programın oyuncuları tarafından uygulandığını, antrenmanlarda gördüklerini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Sağlam, ''Zaten onlar bu anlayış ve duygularını geçtiğimiz sezonun bütününde gösterdiler ve kulübümüze, şehrimize tarihi bir başarıyı, mutluluğu yaşattılar. Dolayısıyla aynı anlayışın, bakış açısının bu sezonunun daha başlangıcında yansıması, açıkçası bizi gelecek adına tekrar tekrar umutlandırdı'' diye konuştu. Sağlam, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabının bu akşam yapılacak antrenmanın ardından sona ereceğini, yarın ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya gideceklerini bildirdi. Avusturya'da 14 gün sürecek kampta 4 hazırlık maçı yapmayı planladıklarını anlatan Sağlam, takımın durumunu görme açısından bu karşılaşmaların 2'sini güçlü takımlarla oynanacağını ifade etti. -''SEZONA GÜZEL BİR KUPAYLA BAŞLAMA FIRSATI'' Başarılı teknik adam, yeni sezonda çok önemli kulvarlarda mücadele edeceklerini, bunun içinde yoğun çalışma programı uyguladıklarını belirterek, şöyle devam etti: ''Avusturya'dan 22 Temmuz'da geldikten sonra iki günlük iznin ardından çalışmalarımıza burada devam edeceğiz. Biliyorsunuz 7 Ağustos'ta Trabzonspor ile yine bizim için çok önemli olan, tarihimizde ilk defa kazanma şansını yakalayacağımız bir Süper Kupa finali oynayacağız. Sezona kupayla başlamanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Camiamıza, taraftarlarımıza Süper Kupa sevincini yaşatmak gibi bir hedefimiz var. Sezona güzel bir kupayla başlama fırsatını geri çevirmemeye çalışacağız. Tabii ki oynayacağımız rakip önemli. Dolayısıyla onlarla da güzel bir karşılaşma oynayıp sezona kupayla başlamanın çalışmalarını yapıyoruz.'' Transfer çalışmalarını bugüne kadar bitirmek istediklerini, ancak bunu gerçekleştiremediklerini anlatan Sağlam, çok önemli iki oyuncuyu kadrolarına katmaya çalıştıklarını belirtti. -STEINERT TRANSERİ Sağlam, Arjantin'den transfer ettikleri Damian Steinert'in genç bir oyuncu olduğunu ve 2 yıl öncesine kadar ülkesinin yıldız adaylarından biri olarak görüldüğünü dile getirerek şöyle devam etti: ''Steinert'in transferi, yıldız oyuncu transferi bekleyen taraftarlarımızı -çok açık konuşuyorum- belki tatmin etmedi, ama bizim '2 yıldız oyuncuyu alıp daha sonra alternatif oyuncular transfer edeceğiz' söyleminin de bir bakıma daha erken gerçekleşmiş olmasıydı. Kendisi genç bir oyuncu ve 2 yıl önce Arjantin'deki önemli yıldız adaylarından biriydi. Omzundan geçirmiş olduğu bir sakatlık, onun bir şekilde performansının düşmesine neden oldu. Çok ucuz maliyetli bir oyuncu olduğu için de dolayısıyla biz de kendisinden beklenti içine girdik açıkçası, ama şunu da söylemek istiyorum ki; tekrar eski performansına ulaştığı zaman Bursaspor'un çok önemli bir yıldız oyuncuyu kazanabileceği bir fırsat. Aksi bir durumda da -böyle bir durumu düşünmek istemiyorum- maddi anlamda da çok büyük bir kaybımızın olmayacağı... Yani bu kadar ufak bir riske girilecek oyuncu açıkçası. Yine söylüyorum; çok önemli bir yıldız adayıdır.'' -KULÜBE DESTEK ÇAĞRISI- Sağlam, şampiyonluğun ardından herkesin ''Bursaspor'un kasasına çok para girecek'' diye konuştuğunu, bu konuşmalar doğrultusunda yıldız oyuncu transferi beklentisinin oluştuğunu dile getirdi. Takıma iki yıldız oyuncu transferi yaptıklarında kasadaki paranın hepsinin oraya gideceğinin altını çizen Sağlam, şöyle konuştu: ''Ben yine burada halkımızdan, şehrimizin ileri gelenlerinden, taraftarlarımızdan, Bursaspor'u seven herkesten özveri bekliyorum. 'Bunlar zaten para kazandı, bizim yardım yapmamıza gerek yok. Kulüp kendi kendini artık çevirebilir' gibi bir düşünce içine girmemek lazım. Daha büyük hedefleri yakalayacaksak, bu bütünlüğü eskiden daha üst seviyede sağlamak zorundayız. Onun için herkesten bu konuda özveri, fedakarlık bekliyorum.''