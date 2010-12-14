-SAĞLAM: ŞANS GOLÜYLE KAZANMAK SÜRPRİZ OLDU BURSA (A.A) - 13.12.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 2-1 biten Kasımpaşa maçına ilişkin, ''Geri düştüğümüz karşılaşmayı son dakikadaki şans golüyle kazanmak bizim için sürpriz oldu'' dedi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, iki gündür yağan kar nedeniyle saha zemininin futbol oynamaya elverişli olmadığını, soğuk hava ve aldıkları seyircisiz oynama cezası nedeniyle maçta futbolun coşkusunun yaşanmadığını söyledi. İki takım futbolcularının da gayet iyi niyetle hem saha zemini, hem de birbirleriyle mücadele ettiğini dile getiren Sağlam, şunları söyledi: ''Olumsuz o kadar etken vardı ki, saha içindeki futbolu değerlendirmek istemiyorum. İki takım futbolcularını da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Geriye düştüğümüz karşılaşmayı son dakikadaki şans golüyle kazanmak bizim için sürpriz oldu. O golle biz kazandık, Kasımpaşa kaybetti. Biz sevindik, onlar üzüldü. Bizim gibi, Kasımpaşa gibi futbol oynamaya çalışan, futbolun pozitif yönlerini ortaya koymak isteyen takımlar umarım bu tür olumsuz şartlarla karşılaşmazlar. Bizim için önemli bir 3 puan aldık. Zirve yarışında Trabzonspor'un kazanmasından sonra geride kalmama adına kazanmamız gereken bir maçtı. Futbolun olmadığı bir günde karşılaşmayı kazandığımız için mutluyuz.'' Sağlam, Kasımpaşa'nın bulunduğu yer ile oynadığı futbolun birbiriyle örtüşmediğini belirterek, ''Bundan sonraki haftalarda Kasımpaşa'ya başarılar diliyorum'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Bursaspor'a verilen seyircisiz maç oynama cezasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna Sağlam, ''Ceza verildi, uygulamaya başlandı. Bundan sonra bunu sorgulamak doğru değil. Ben böyle bir cezayı hak etmediğimizi söyleyebilirim'' yanıtını verdi. ''Ömer Erdoğan'ı son 20 dakika forvette oynattınız. Siz de futbolculuk döneminizde forvetten defansa çekilmiştiniz. Ömer Erdoğan için ileriki haftalarda böyle radikal bir değişiklik düşünüyor musunuz?'' sorusunu Sağlam, ''Böyle radikal bir değişiklik olmaz. Bu maçlık bir değişiklikti'' diye yanıtladı. -KASIMPAŞA CEPHESİ- Kasımpaşa Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise, basın toplantısında takımının şanssızlığından yakındı. Sezon başından beri 16 maçta 1 galibiyet 5 beraberlik elde ettiklerini, 3-4 maç dışında genel olarak iyi oynadıklarını belirten vural, şöyle devam etti: ''Bu ilk kez başımıza gelmiyor. Her maçta rakipten daha fazla pozisyon bulup yenmeyi hak ediyoruz. Bırakın yenmeyi, puan almadan dönüyoruz. Sıktı artık. Bize hep 'hepyek', rakiplere ise 'düşeş' geliyor. Bu akşamki maçta Bursaspor 3 pozisyon üretti, 1'ini gole çevirdi. Biz 5 pozisyondan 1'ini golle sonuçlandırdık. Fizik olarak hazırız. Uygulama olarak düşündüklerimizi yapıyoruz, ama malesef sonuca gidemiyoruz. Ama bu takım hiçbir zaman teslim olmayacak.'' Vural, bir gazetecinin, ''sezon başında tecrübeli oyuncularla yollarınızı ayırdınız. Bunun sıkıntısını yaşıyor musunuz?'' sorusuna, ''Çok iyi olsalardı bırakmazdık onları. Giden oyuncuların yerine transferler yaptık. Bir oyuncunun bir yerde olması için, onların belli bir karakterde olması, belli bir uyumu sağlaması lazım'' değerlendirmesinde bulundu.