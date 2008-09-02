Sağlam: Sakatlıklar ciddi değil

Turkcell Süper Lig'de ikinci haftanın son maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Konyaspor karşısında 2-0 galip gelip haftayı 3 puanla kapattıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Sağlam, Konyaspor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında rakiplerinin öncelikle gol yememeyi planlayan bir oyun sistemiyle sahaya çıktığını ifade ederek, ''İlk yarı rakibi açmakta zorlandık. Maçın başında tempo yapıp birkaç pozisyon bulduk ama sonra oyun kilitlendi. İkinci yarıda oyuncularımızdan daha üretken olmalarını ve bitiş düdüğüne kadar oyundan kopmamalarını istedik. Pozisyonlar ürettik. Sonunda belki biraz şans golü gibi görünse de baskının karşılığını golle bulduk. Sonra rakip açıldı, biraz daha gol pozisyonu bulduk. Konyaspor, ligin iyi ekiplerinden birisi. Bu ekip karşısında kalemizde pozisyon vermememiz de bizim açımızdan önemliydi'' dedi.



Konyaspor maçında sakatlanan Rüştü'nün alt baldırında, Holosko'nun ise ayak bileğinde ufak sıkıntıları bulunduğunu anlatan Sağlam, iki futbolcunun da sakatlıklarının ciddi olmadığını söyledi.



UEFA Kupası finalini Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynamak gibi bir hedeflerinin olup olmadığı sorusu üzerine de Ertuğrul Sağlam, ''Bugünden final oynayacağız demek çok iddialı bir söylem. İddialı konuşup camiayı beklenti, futbolcularımı da stres içine sokmak istemiyorum. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz'' dedi.



"SERİÇTEN YARARLANACAĞIZ"



Ertuğrul Sağlam bir soru üzerine, göndermeyi düşündükleri Hırvat futbolcu Gordon Schildenfeld'in Alman İkinci Lig takımlarından Duisburg ile kiralık olarak anlaştığını ve bu sıkıntıyı giderdiklerini belirterek, ''İnşallah bundan sonra Seriç'ten yararlanacağız'' dedi.



Futbolcuların oruç tutmalarıyla ilgili bir soruya da Sağlam, ''Maç günü ve maçtan bir gün önce oyuncularımızdan oruç tutmamalarını istiyoruz. Onlar da bunun bilincinde ve uyuyorlar. Hafta içinde serbestler. Bu olayı bu şekilde çözmeye çalışıyoruz. Futbolcularımız neyi ne zaman yapacaklarını çok iyi biliyorlar'' diye yanıt verdi.



ÇETİNER:''İLK YARIDA İYİ OYNADIK''



Konyaspor Teknik Direktörü Raşit Çetiner, İstanbul'a puan veya puanlar almak için geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.



Çetiner, Beşiktaş'ın hafta içinde iyi bir performans göstererek UEFA Kupası maçı kazandığını hatırlatarak, ''Bir hafta içinde 3. maça çıkacaklardı. Bunu değerlendirip puan veya puanlar almak istiyorduk ama olmadı'' dedi.



Maçın ilk yarısında iyi oynadıklarını ifade eden Çetiner, ''İkinci yarıda tesadüfi bir gol yedik. İkinci yarıda istediğimiz şekilde oynayamadık. Bu arada eksiklerimizi giderip içeride oynayacağımız Denizlispor maçına hazırlanmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.

