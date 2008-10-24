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Sağlam roporu veren doktor Çeberi muayene etmemiş

İşkencede ölen Engin Çeber’e sağlam raporu veren doktorun o sırada cezaevinde olmadığı, raporları da sonradan tahrifatla düzenlediği anlaşıldı.

24 Ekim 2008 03:00

Engin Çeber’in Metris Cezaevi’nde öldürülmesi olayında her gün bir başka skandal ortaya çıkıyor. Cezaevi doktorunun izinli olmadığı halde cezaevine hiç gitmediği ve sonradan revir defterini tahrif ederek, Çeber’i muayene etmiş gibi kayıt tuttuğu ortaya çıktı. İstinye Cumhuriyet Savcılığı’ndan polise ilişkin soruşturma dosyasını da isteyerek, iki dosyayı birleştiren ve soruşturmayı tek elden yürüten Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nın cezaevindeki kamera kayıtlarını da incelediği ve doktorun cezaevine gelmediğinin bu kayıtlardan da anlaşıldığı belirtildi.

Cezaevi doktoru Y.S’nin ise Eylül’ün 29’u ile Ekim’in 7’si arasındaki yaklaşık 10 gün boyunca cezaevinde olmamasına rağmen, Engin Çeber ve arkadaşlarını muayene etmiş gibi kayıt tuttuğu ve imzaladığı anlaşıldı. Cezaevindeki revir görevlisi S.E, Ö.G ve C.U ile O.K’nın ifadelerinde doktoru hiç görmediklerini, Engin Çeber’in hastaneye sevk işlemleri sırasında da doktor Y.S’nin olmadığı yönünde ifade verdikleri öğrenildi. Bu ifadelerin yanı sıra farklı renkte kalemle revirdeki kayıt defterinin doktora ait bölümlerinin doldurulmuş oluşu ve tahrifat yapıldığının görülmesi üzerine doktor Y.S hakkında savcılıkça soruşturma açıldığı öğrenildi.

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