Sağlam resmen Bursaspor'da



Bursaspor, Ertuğrul Sağlam ile 3.5 yıllık mukavele imzaladı. Sağlam'ın Bursaspor'a imza töreninde yaklaşık 500 kadar Bursaspor taraftarı yoğun tezahurat yaptı.





Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen ve yaklaşık 500 yeşil-beyazlı taraftarın izlediği imza töreninde konuşan Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, sezonun ilk yarısında 2 teknik direktörle çalıştıklarını, ancak istenen verimi alamadıklarını söyledi.



Bir camianın ileri gitmesi için başkanından teknik heyetine, yönetiminden futbolcusuna herkesin bir uyum içinde ve camianın da seveceği bir biçimde hareket etmesi gerektiğini anlatan Yazıcı, ''Bugüne kadar şanssızdık. Büyük Bursaspor olabilmek için sağlam kişilerle çalışmak lazım. Biz de bu yüzden soyadı gibi sağlam direktörümüz Ertuğrul Sağlam ile anlaştık'' dedi.



Yazıcı, Sağlam'ın, herkesin güvenini ve takdirini kazanmış, soyadı gibi ''sağlam'' bir kişi olduğunu dile getirerek, ''İlk defa Bursaspor'a yakışır bir şekilde hocamıza sahip çıkmanızı istiyorum. Biraz zor oldu ama bugün bu zoru başardık ve Bursaspor'a Ertuğrul Sağlam'ı kazandırdık. Biz göreve gelirken 'Bursapor kupaların takımı olmalı' demiştik. Bu transferden sonra Bursaspor mutlaka kupaların takımı olacak. Türkiye'nin en büyük şehir takımı Bursaspor. Hocamız da buna inandığı için Bursa'yı seçmiştir. Bursaspor'u, kupalara oynayan bir takım yapacağı için buradadır'' diye konuştu.



Yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü Sağlam ise taraftarların yoğun sevgi gösterileri altında yaptığı konuşmasına, ''Bursa'da, Bursaspor'da olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Bu tabloyu gördükten sonra heyecanlanmamak ve gelecek için umutlanmamak elde değil'' diye konuştu.



Bu sezon Bursaspor'da görev yapan teknik direktörler Samet Aybaba ve Güvenç Kurtar'a da teşekkür eden Sağlam, ''15 gün önce beni telefonla arayan bir gazeteci, 'Bursaspor'da çalışmayı düşünür müsünüz?' sorusunu yöneltmişti. Aslında sezon sonuna kadar çalışmayı düşünmüyordum. Kendisine, 'Gelecekten beklentisi olan ve belli bir planı olan, hedeflerimize birlikte gideceğimiz bir takım çalıştırmak istiyorum' demiştim. Sayın başkanın bu teklifi geldikten sonra çok heyecanlandım. Çünkü 45 yıllık tarihinde belki de tüm sporseverler, büyük takımların dışında şampiyonluğun adayı olarak Bursaspor'u görüyorlar. Ne hikmetse siz büyük Bursaspor taraftarını tatmin edecek şeyler olmadı. Sayın başkanımızla bu konuyu defalarca görüştük ve beklentilerini defalarca dile getirdi. 'Bu camiayı, bu taraftarı umutlandıracak, onurlandıracak şeyleri birlikte yapalım' dedi. Siz taraftarın büyüklüğü, bu fikirlerin yerine oturmasını sağladı. Ben de '3.5 yıllık sözleşme yaparsak bu iş olur' dedim. Başkanımız da bu tarz bir istekle gelince kabul ettim. İnanıyorum ki bu takımı hep beraber şampiyonluğa oynatabiliriz. Bunu başaracak güç ve kalbimiz var'' şeklinde konuştu.



Sağlam, başarının gelmesi için kentte herkesin elini taşın altına sokması gerektiğine işaret ederek, hedeflerinin ilk olarak Fortis Türkiye Kupası'nda final oynamak ve kupayı kaldırmak olduğunu vurguladı.



Yeşil-beyazlı taraftarların kendisine yönelik tezahüratları sırasında zaman zaman duygulandığı gözlenen Sağlam, Mutlu Topçu, Ersel Uzgur, Öztürk Tanrıbilir, Birol Berkem ve İbrahim Bakır'ın yardımcılıklarını yapacağını kaydetti.



Konuşmaların ardından Sağlam, 3.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.



SAĞLAM, YENİ TAKIMIYLA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Bursaspor, Fortis Türkiye Kupası'nda, 7 Ocak Çarşamba günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.



Özlüce Tesisleri'nde yapılan ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımıyla çıktığı ilk antrenmanı, yoğun yağışa rağmen çok sayıda yeşil-beyazlı taraftar izledi. Taraftarlar, Ertuğrul Sağlam ve ekibi ile yeşil-beyazlı oyunculara sevgi gösterilerinde bulundu.



İzinli olarak ülkelerinde bulunan kaleci Ivankov, Melo, Marcelinho, Kirita, Romaschenko ve Zuniga ile belindeki ağrılar nedeniyle takım kaptanı Yusuf Şimşek, çalışmaya katılmadılar.



Isınma koşularıyla başlayan antrenman, yarım alanda pas ve pres çalışmasıyla son buldu.



