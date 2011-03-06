-SAĞLAM: POZİSYON ÜRETİP KAZANAMAMAK ŞANSIZLIK BURSA (A.A) - 06.03.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 1-1 biten İstanbul Büyükşehir Belediyesi maçına ilişkin olarak, ''Bu kadar baskı yapıp, pozisyon üretip maçı kazanamamak bizim için şansızlıktı'' dedi. Sağlam, maçın ardından yaptığı açıklamada, maça iyi başladıklarını ve ilk yarının sonuna kadar oyunun kontrolünü elde tutmayı bildiklerini, rakibin ancak 1-2 kez kalelerine kadar gelebildiğini söyledi. İlk yarıyı 1-0 üstün bitirmeyi bildiklerini, ikinci yarının başında net bir gol pozisyonundan yararlanamadıklarını vurgulayan Sağlam, ancak tüm defans hattında organize bir şekilde yapılan hatalar zincirinin ardından rakibin beraberlik golünü attığını anlattı. Sağlam, skorun eşitlenmesinin ardından baskıyı arttırarak oyunu tamamen rakip kaleye taşımaya çalıştıklarını, net pozisyonlar ürettiklerini ancak final paslarında ve son vuruşlarda yeteri kadar becerikli olamadıklarını dile getirerek, 'Bu kadar baskı yapıp, pozisyon üretip maçı kazanamamak bizim için şanssızlıktı. Rakibe üstünlüğümüzü kabul ettirdik ama kazanamadık. İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Zirve yarışımız bundan sonra da devam edecek'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Geçen sezon Bursaspor'un sadece futbolu konuşluyordu. Bu sene ise saha dışı olaylar daha fazla konuşuluyor. Mesut Mestan'ın görevden alınması, mali polis tarafından yapılan inceleme ve son olarak Sercan'ın gerçekleşmeyen transferi. Bu sorunların takım üzerinde olumsuzluk yarattığını düşünüyor musunuz?'' sorusuna Sağlam, ''Biz profesyoneliz. O çerçevede bu yaşananlarla ilgili etkilenmemeye çalışıyoruz. Birincisi yönetim içindeki tasarruf. Diğer olay, şehir ile kulüp arasındaki bir sorun. Sercan ise transferi gerçekleşmedi ve Bursaspor'da kaldı. Her tranfser girişimi olacak diye bişey yok'' yanıtını verdi. Sağlam, hakem hatalarının anımsatılması üzerine ise, şunları söyledi: ''İbrahim ve Turgay'a yapılan müdahale sonucu oluşan penaltı pozisyonlarıyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Bazen iyi incelemeden yapılan yorumlar sonrası zor durumlara düşebiliyoruz. İzlemek lazım. Ayrıca bu pozisyonları değerlendiren yorumcular var. Yalnız bi hakemlerle ilgili bu tür şanssızlıkları son haftalarda çok yaşadık. Ben yine iyi niyetli yaklaşım gösterip 'şanssızlık' olarak değerlendireceğim. Biz sesimizi fazla çıkarmıyoruz. Biz başkaları gibi hakemlerle ilgili sansasyonel açıklamayar yapmıyoruz, sadece işimizi yapmaya çalışıyoruz. Geçen sezon bu takım hak ederek şampiyon oldu. Herkes bu sezon için 'gidemezler, sonuna kadar götüremezler' derken bu kadar şanssızlık içinde yolumuza devam ediyoruz. Geçen sene çok iyi geçti ama bu sezon biraz daha zor. Bir Anadolu takımının şampiyon olması zormuş ama ikinci kez şampiyon olması daha zormuş.'' Sercan'ın gerçekleşmeyen tranfseri ile ilgili soruyu ise Sağlam, ''Sercan'a şartlar oluşursa, kendisi ve kulüp menfaatleri açısından izin verildi. Şartlaş oluşmadı ve bugün antrenmana çıktı. Yarın da antrenmana katılacak. Biz futbolcumuza kapıyı kapamadık. İlla gitsin diye uğraşmıyoruz. Sercan'ın, bundan sonra daha istekli, sorumluluk alarak mücadele edeceğine inanıyorum'' diye cevapladı.