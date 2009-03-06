Sağlam oyundan memnun değil



Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, maçta ilk yarının kendileri için kabus gibi geçtiğini, ikinci yarı ise iyi oynamadıklarını, ancak mücadele ettiklerini söyledi.



Maçı iki bölümde değerlendirebileceklerini ifade eden Sağlam, şöyle konuştu:



"Maçın ilk bölümünde inanılmaz kötü bir Bursaspor vardı, bu oyuna kötü demek bile iltifat olur. Maça kötü başlayıp, ondan sonraki dönemde bize yakışmayacak goller yedik. İlk gol bizim oyuncumuza çarpıp tıngır mıngır kalemize girdi. Daha sonraki golde kalecimiz bireysel hata yaptı. 1-0'ken oyuna asılıyorsunuz, ama ikinci golü yedikten sonra direnciniz düşebiliyor. Şaşkınlık ve dağınıklığı yaşadık. Kabus gibi geçti. İkinci devre biraz mücadele ettik. Tam anlamıyla iyi oynadığımızı söylememem. Galatasaray kalemize gelmedi, ama yine de pozisyona giremedik."



Ömer Erdoğan'ın penaltı pozisyonunun kendisine, Sivasspor ile oynadıkları maçtaki gibi geldiğini vurgulayan Ertuğul, "Hakem bunu göremediyse, kendisini sorgulaması gerekir. Açık bir pozisyondu. Mağlubiyet bizi üzdü. Mağlup oluş şekli bizi daha çok üzdü. Bursaspor'un, özellikle ilk devredeki gibi futbol oynamaya hakkı yok. Bu karşılaşmayı iyi sorgulayıp, geleceğimizi iyi yönlendirmemiz lazım" dedi.



Sağlam, sözlerini şöyle tamamladı:



"Büyük hedeflerden bahsediyorsak, bizi bu hedeflere götürecek oyuncuları hazırlamamız lazım. Bu maç veri teşkil edecek. Kırılma maçlarında bunu yaşıyoruz. Oyuncuları mental açıdan büyük hedeflere yönlendirmek ya da o düşünce yapısındaki oyuncuları bir araya getirmek lazım. Önümüzdeki sezonla alakalı çalışmalara bir an önce başlayacağız. Galatasaray'a ve Bülent Hocaya başarılar diliyorum. Özellikle hafta sonundaki Avrupa kupası maçında..."





