-SAĞLAM: ''OYUNCULARIMIZA CİDDİ TEKLİF YOK'' BURSA (A.A) - 07.07.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yeşil-beyazlı takımın gözde oyuncuları Sercan Yıldırım, Ozan İpek ve Volkan Şen ile alakalı şu ana kadar kendilerine hiçbir kulüpten ciddi bir teklifin gelmediğini söyledi. Sağlam, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, bir internet sitesinde yer alan, Ozan İpek'in Beşiktaş'a gitmek istediğine dair haberi hatırlatması üzerine, genç oyuncuyla kendisinin görüştüğünü bildirdi. Önemli seviyelere gelmiş oyuncuların, açıklamalarında hem kendilerini hem de bulundukları camiaları rahatsız etmeyecek ifadeler kullanmaları gerektiğini anlatan Sağlam, ''Bunlar artık yetişkin insanlar ve yıldız oyuncular. Bu konuda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Maalesef bizim Türk futbolundaki özellikle yıldız oyuncularımızın, yıldız adaylarımızın önemli sıkıntısı bu'' dedi. -TRANSFER SÖYLENTİLERİ Deneyimli teknik adam, ''Sercan Yıldırım için Beşiktaş ile Zapatocny ve Holosko'nun takasları konuşuluyor. Böyle bir teklif söz konusu mu'' yönündeki soruyu ise şöyle yanıtladı: ''Ne Sercan, ne Ozan, ne de Volkan ile alakalı bize şu ana kadar herhangi bir kulüpten ciddi bir teklif gelmedi. Sadece başkanımız bu konuda Galatasaray ile konuştu. Beşiktaş'ın yüzeysel bir teklifi oldu. Ama ciddi anlamda hiçbir oyuncumuzla alakalı herhangi bir teklif gelmedi. Biz zaten bu transferlerin olabilirliği ile alakalı şartlarımızı belirttik. Dolayısıyla belki de bizim ortaya koyduğumuz şartlar ve düşünce bir çok takımın da bu olaya yanaşamamasını sağlıyor.'' Ertuğrul Sağlam, ''Holosko ve Zapotocny ile ilgili sizin bir teklifiniz, isteğiniz oldu mu'' sorusuna, iki oyuncunun da eski öğrencisi ve çok kaliteli olduğunu, ikisini de sevdiğini ve takımında görmek istediğini söyledi.