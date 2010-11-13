-SAĞLAM: OYUNCULARIMA FAZLA KIZAMIYORUM BURSA (A.A) - 13.11.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Oyuncularımızın 2-0'dan sonraki mücadelesi bizim adımıza sevindirici. O yüzden onlara fazla kızamıyorum'' dedi. Sağlam, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden biriyle oynadıklarını, sahaya çıkarken hedeflerinin Trabzonspor'u yenip liderliği ele geçirmek olduğunu kaydetti. Maçın başında yaptıkları iki bireysel hatanın kendilerine pahalıya mal olduğunu ifade eden Sağlam, oldukça güçlü bir takım olan Trabzonspor karşısında 2-0 geriye düştükten sonra maçı çevirmenin kolay olmadığını kaydetti. Rakip kaleye iyi yüklendiklerini ancak sonuca gidemediklerini ifade eden Sağlam, ''Rakip ceza sahası içinde daha etkili olmalıydık. Trabzonspor'u galibiyetten ötürü tebrik ediyorum'' diye konuştu. Hakemin yönetimiyle ilgili soru üzerine ise Sağlam, şunları söyledi: ''Geçen hafta itiraz ettim ve sonrasında özür diledim. Bugün iki tane pozisyona takıldım, inşallah bunu bize izah ederler. Birincisi Ceyhun'un İbrahim'i çekip düşürdüğü pozisyon. Bir başka pozisyon ise bizim Kardemir Karabük karşısında verilen penaltı gibiydi. Bugün Burak'ın ceza sahası içinde oyuncumuzun sırtına yüklenerek vurması penaltı değil miydi? Yoksa farklı bir uygulama mı vardı? Bunu öğrenmek istiyoruz. İki pozisyonda da hakemin haklı olduğuna inanmak istiyorum. Bir karar uygulanması gerekiyorsa bu herkese uygulanmalı.'' Sağlam, bu sezon ligdeki ilk yenilgiyi Trabzonspor karşısında aldıklarını, bu tür sonuçların ve yenilgilerin olacağını, Bursaspor olarak bundan da gerekli dersleri çıkaracaklarını belirtti. Bir gazetecinin, ''Yenilgisiz devam etmek futbolcularınızda psikolojik baskı oluşturuyor muydu?'' sorusuna, ''İnşallah bu yenilgi bizi psikolojik olarak rahatlatmıştır'' yanıtını verdi. Sağlam, Bursaspor'un fiziksel olarak düştüğü yönündeki eleştiriye ise, ''Kimse bizim fiziksel olarak düştüğümüzü söyleyemez. Fiziksel olarak rakibe karşı üstünlüğümüz vardı. Geçen hafta da 2-0'dan maçı çevirebildik'' değerlendirmesinde bulundu. ''Devre arasında transfer yapma düşünceniz var mı?'' sorusunu ise Sağlam, ''Devre arasıyla ilgili elbette transfer düşüncemiz var. Ama bu konuyu sizinle paylaşarak oyuncuların konsantrasyonunu bozmak istemiyoruz. Ama tabi ki bir şeyler yapacağız'' diye yanıtladı. -TRABZONSPOR CEPHESİ- Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor'a karşılaşma boyunca net pozisyon vermeden maçı 2-0 bitirmeyi bildiklerini söyledi. Bursaspor karşısında rakip defansa baskı uygulamayı denediklerini ve bu taktikte başarılı olup ilk yarıda 2 gol bulduklarını dile getiren Güneş, daha sonra oyuncularının kendi inisiyatifleriyle daha defansif oynamaya başladığını kaydetti. Maç 2-0 olduktan sonra futbolcularının pas organizasyonlarından fazla memnun kalmadığını ifade eden Güneş, ''Ancak kadromuz da bunun için yeterli değildi. Orta alanda topu iyi kullanabilecek düzeyde Selçuk vardı. Buna karşın iyi mücadele ettik. Rakibe pozisyon vermeden maçı 2-0 galip bitirdik'' dedi. Güneş, ilk yenilgisini alan Bursaspor'un bundan sonra da şampiyonluk yarışında olacağını, Kayserispor'u da zirvedeki en güçlü rakiplerinden biri olarak gördüklerini, ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilerleyen haftalarda bu yarışa ortak olacağına inandığını söyledi.