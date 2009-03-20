Sağlam muradına erdi

Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Bu sezon 3'ü kupada 4 kez yenildiğimiz Fenerbahçe'yi 5. maçta yenerek taraftarlarımızı sevindirmek istiyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz"dedi.



Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe gibi çok iyi bir kadroya sahip bir takım karşısında maçın 4. dakikasında yenik duruma düşmelerine karşın, beraberlik ve üstünlük golünü ararken gol yememelerinin çok önemli bir başarı olduğunu söyledi.



Özellikle ikinci yarıda golü bulana dek oyun üstünlüğünü güçlü rakiplerine kabul ettirdiklerini, Tuna'nın golüyle maça daha fazla asıldıklarını dile getiren Sağlam, skoru 1-1 yaptıktan sonra da net pozisyonlar bulduklarını kaydetti.



Sağlam, Fenerbahçe karşısında çok anlamlı bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"Bu galibiyet artık Bursaspor'un yukarılara oynaması gerektiğinin işareti. Bizi destekleyen taraftarlarımıza ve maçı televizyonları başında izleyen futbolseverlere zevkli bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Bu sezon 3'ü kupada 4 kez yenildiğimiz Fenerbahçe'yi 5. maçta yenerek taraftarlarımızı sevindirmek istiyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz. Son dakikalardaki penaltı golü hak ettiğimiz galibiyeti getirdi."



Bir gazetecinin, "Sizce Sercan'ın düşürüldüğü pozisyon penaltı mıydı?" sorusuna Sağlam, "Sercan'ın pozisyonu belki tartışılabilir. Çünkü ben de net görmedim. Ancak Fenerbahçe'nin attığı golün de ofsayt olduğu yönünde bir bilgi geldi bana. Her iki pozisyonu televizyonda izlemeden değerlendirme yapmam yanlış olur" yanıtını verdi.

