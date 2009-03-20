T24 LogoT24 Logo
Spor

Sağlam muradına erdi

Sağlam, "Fenerbahçe'yi 5. maçta yenerek taraftarlarımızı sevindirmek istiyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz"dedi.

20 Mart 2009 02:00

Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Bu sezon 3'ü kupada 4 kez yenildiğimiz Fenerbahçe'yi 5. maçta yenerek taraftarlarımızı sevindirmek istiyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz"dedi.

Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe gibi çok iyi bir kadroya sahip bir takım karşısında maçın 4. dakikasında yenik duruma düşmelerine karşın, beraberlik ve üstünlük golünü ararken gol yememelerinin çok önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Özellikle ikinci yarıda golü bulana dek oyun üstünlüğünü güçlü rakiplerine kabul ettirdiklerini, Tuna'nın golüyle maça daha fazla asıldıklarını dile getiren Sağlam, skoru 1-1 yaptıktan sonra da net pozisyonlar bulduklarını kaydetti.

Sağlam, Fenerbahçe karşısında çok anlamlı bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu galibiyet artık Bursaspor'un yukarılara oynaması gerektiğinin işareti. Bizi destekleyen taraftarlarımıza ve maçı televizyonları başında izleyen futbolseverlere zevkli bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Bu sezon 3'ü kupada 4 kez yenildiğimiz Fenerbahçe'yi 5. maçta yenerek taraftarlarımızı sevindirmek istiyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz. Son dakikalardaki penaltı golü hak ettiğimiz galibiyeti getirdi."

Bir gazetecinin, "Sizce Sercan'ın düşürüldüğü pozisyon penaltı mıydı?" sorusuna Sağlam, "Sercan'ın pozisyonu belki tartışılabilir. Çünkü ben de net görmedim. Ancak Fenerbahçe'nin attığı golün de ofsayt olduğu yönünde bir bilgi geldi bana. Her iki pozisyonu televizyonda izlemeden değerlendirme yapmam yanlış olur" yanıtını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24