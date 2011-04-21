-SAĞLAM: MANİSASPOR MAÇI ÇIKIŞIN BAŞLANGICI BURSA (A.A) - 21.04.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, son 6 haftada olumsuz sonuçlar aldıklarını belirterek, ''Bu olumsuzluğu hafta sonu Manisaspor karşısında iyi bir mücadeleden sonra tekrar güzel günlerin başlangıcına çevirmeyi düşünüyoruz'' dedi. Sağlam, TRT 33. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında ünlü futbolcular ile dünya çocuklarının yaptığı gösteri maçının ardından Merinos Stadı'nda Manisaspor maçına ilişkin açıklama yaptı. Göreve başladığı günden bu yana geçen süreçte Bursaspor'un bu kadar fazla maç kazanamama serisinin olmadığını dile getiren Sağlam, Manisaspor maçını çıkışın başlangıcı olarak gördüklerini söyledi. Sağlam, alınan başarısız sonuçların taraftarlar kadar kendisini ve futbolcuları da üzdüğünü vurgulayarak, ''Bu olumsuzluğu hafta sonu Manisaspor karşısında iyi bir mücadeleden sonra tekrar güzel günlerin başlangıcına çevirmeyi düşünüyoruz. Bundan sonraki dönem bizim için çok daha güzel geçecek ve sezonu üçüncü tamamlayarak Bursaspor tarihine bir altın harflerle yazılacak sezon sonu neticesini eklemek istiyoruz'' diye konuştu. Bursaspor'un geçen yılı şampiyon olarak tamamladığını ancak daha önce ligi 4. sırada bitirmediğini anımsatan Sağlam, önlerinde geçen sezon ki şampiyonluktan sonra bir tarihi neticeyi daha oluşturmak adına önümüzde bir fırsat olduğunu bildirdi. ''Kalan 4 haftayı olumlu geçirmek adına Manisaspor maçını kazanmamız gerekiyor'' diyen Sağlam, şöyle devam etti: ''Üçüncülük bizim için çok önemli. Önümüzdeki sezonun planlaması açısından çok önemli. Taraftarlarımızdan Cumartesi günü oynayacağımız karşılaşmada stadı tamamen doldurarak, orada çok coşkulu bir ortam sunarak bu karşılaşmanın kazanılmasında yardımcı olmalarını istiyorum. Her sene şampiyon olacağız diye bir kural yok. Bundan sonraki dönemle alakalı hedeflerimizin başında bu geliyor. Her sene ilk 5 içinde olan, Avrupa kupalarına katılan ve burada daha güzel başarıları yaşatacak Bursaspor'u oluşturmaya çalışıyoruz.'' Kaleci Ivankov'un sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyeceğine işaret eden Sağlam, ancak yerine oynayacak kaleciler Yavuz, Harun ve Sercan'a güvendiğini dile getirdi. -''ÖNEMİ OLAN GÖNÜLE ATILAN İMZALARDIR''- Ertuğrul Sağlam, bir gazetecinin, ''Geçtiğimiz günlerde Bursaspor ile sözleşmenizi uzattınız ama bu sözleşme henüz TFF'ye bildirilmemiş. Bu konuda bir açıklamanız olacak mı?'' sorusuna, şu yanıtı verdi: ''Biz o kadar insanın önünde imzamızı attık. İmzalar çok önemli ama sözler imzalardan çok daha önemlidir. İmza atıp da yine gidebilirsiniz. Önemli olan bu kadar sevildiğiniz ve saygı duyduğunuz bir yerde gönül birlikteliğinin oluşması çok önemli. Bizim kağıt üzerinde attığımız imzalar göstermelik imzalardır. Önemli olan gönüle atılan imzalardır. Bu konuda farklı düşünceler olabilir ama kimse endişe etmesin biz mukavelemizi yaptık. Yakında federasyona ulaşır. Kimsenin endişe duymasına gerek yok.'' -TRANSFER ÇALIŞMALARI- Bir soru üzerine gelecek sezonla ilgili transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sağlam, birçok mevki için arayış içinde olduklarını söyledi. Sağlam, gelecek sezonun bu yıldan çok daha zorlu geçeceğini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Önümüzdeki yıl çok daha zor olacağını düşünürsek kadroya daha iyi takviyeler yapma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu konuyla ilgili değerlendirmelerimizi yapıyoruz. 5 maç bazı konuların kafamızda netleşmesi için fayda sağlayacak dönem olacak. Bu kadronun içinde olması gerekenler burada olacak, olmayacaklarla da helalleşeceğiz. Bu futbolun bir gerçeği. Herkesin bu durumu olgunlukla kabul etmesi lazım.''