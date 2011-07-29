-SAĞLAM: KOLAY OLMAYACAĞINI BİLİYORDUK BURSA (A.A) - 28.07.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında 2-1 kazandıkları FC Gomel maçına ilişkin olarak, ''Rakip, kendi liginde aldığı 10 beraberlikle defansif kaliteye sahip. O yüzden bu maçın kolay olmayacağını biliyorduk'' dedi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, koşan, mücadele eden, disiplinli bir takıma karşı oynadıklarını, maçın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini söyledi. Maçın ilk yarısında rakibin iyi kapandığını, ayrıca bir yan toptan şanssız bir gol yediklerini anlatan Sağlam, ikinci yarıda oyunu tamamen rakip kaleye taşıyarak, sonuca gitmeye çalıştıklarını kaydetti. ''İkinci yarı hem oyunu lehimize çevirecek golleri atıp hem gol yememek zorundaydık'' diyen Sağlam, şöyle devam etti: ''Rakip, kendi liginde aldığı 10 beraberlikle defansif kaliteye sahip. O yüzden bu maçın kolay olmayacağını biliyorduk. İkinci yarı iyi tempo yaptık. İkinci maçta, rakibimiz kazanmak, gol atmak zorunda olacağı için sanıyorum bu kadar kapanmazlar. İkinci maçın daha rahat geçeceğini düşünüyorum. Ancak rakip çok mücadele ediyor o yüzden kolay derken çok sıkıntılı bir 90 dakika da olabilir. Rakibimizi mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca ikinci yarıdaki tempoları ve oyunu geriden getirip lehimize çevirdikleri için oyuncularımı kutluyorum.'' Volkan'ın takım arkadaşı Stepanov ve taraftarlarla yaşadığı diyaloğun sorulması üzerine Sağlam, ''Stepanov ile yaşanan tartışma, maçın getirdiği gerginlik. Zaten fazla uzatmadılar ancak seyirciyle diyaloğunu görmedim'' dedi. Bir gazetecinin, ''Taraftarın kafası maçtan çok geçen yılki olaylardaydı. Bu sizin performansınıza olumsuz yansıdı mı?'' sorusunu Sağlam, ''Bizim açımızdan taraftar desteği hem motivasyonumuzun artması hem de rakibe baskı oluşması açısından önemli. O gücü başka yerlere gönderip sahadaki performansımıza etki edecek şekilde kullanılmamasının bizim için bir anlamı yok'' şeklinde yanıtladı. Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Bursaspor'un iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, ''UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, ilk maçtan galibiyetle ayrılmak güzel bir duygu. Bu maçta çok gol kaçırdık. Kupa maçları böyle oluyor. Her iki takım da kazanmak için çaba harcıyor. Şimdi deplasmanda yapacağımız ikinci maça daha iyi hazırlanarak turu geçmek istiyoruz'' dedi. FC Gomel Teknik Direktörü Oleg Kubarev, maçın sonucunu duran topların belirlediğini, kendilerinin ve Bursaspor'un attığı 2 golün benzer pozisyonlardan geldiğini söyledi. Belarus'ta futbolun bu kadar hızlı oynanmadığını dile getiren Kubarev, ''Bizim ligde bu kadar güçlü oyuncular yok. Bana göre güzel bir taktik uyguladık. Güzel de bir gol attık. Beklenen ve bizim için kötü olmayan bir sonuç'' diye konuştu. Kubarev, ''Takımınızın tur şansını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna, ''Şansımız var diyebilirim?'' diye yanıt verirken, ''Bursaspor'u nasıl buldunuz?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Bursaspor'u daha canlı bir şekilde seyretmemiştim. Bugün görmüş oldum ve tekrar söylemek istiyorum, Bursaspor kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Hatta bu kadar iyi bir rakip beklemiyordum.''