Sağlam kendinden emin

2008-2009 sezonunda oynadığı yedi resmi maç sonrası yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'ta, teknik direktör Ertuğrul Sağlam, takımdaki oyuncular arasında ayrım yapmadığını söyledi.Futbolcularını gruplara ayırmadığını ifade eden genç teknik adam, "Ben oyuncularımı şimdiye kadar gruplara veya kategorilere ayırmadım. İlk 11'i oluştururken geçtiğimiz yıl olduğu gibi çok sıkıntı çekmiyorum. Futbolcularım arasında ayrım yapmıyorum. Şu oyuncu bizim için çok önemlidir, bir diğeri daha az önemlidir gibi bir düşüncem yok. Bu vazgeçilmez oyuncumuzdur, diğerini oynatmasak da olur demiyoruz" şeklinde konuştu.Ertuğrul Sağlam, geçtiğimiz günlerde genel sekreter Kenan Öner'in 'UEFA Kupasında final oynamak' konusunda yaptığı açıklamaların aksine, şimdiden konuşmanın erken olacağını, ancak Türkiye Ligi şampiyonluğu için hiç bir tereddütleri olmadığını söyledi.Sağlam, "Taraftarımızın bu kadar erken şampiyonluk havasını girmeleri bize baskı oluşturmaz. Onların şampiyonluğu istediği kadar biz de istiyoruz. UEFA Kupasında final oynamak için şimdiden konuşmak belki erken olabilir, ama Türkiye'deki şampiyonluk için hiç bir tereddüttümüz yok. Ligin dördüncü haftasında böyle bir havaya girilmesi bizim için bir avantaj olacaktır. Ama bugünden lider olduk, artık şampiyon olacağız demek yanlış olur. Önümüzde uzun bir yol var. Şuanda ligin tepesinde olmak önemli ama asıl önemli olan 34. hafta sonunda o yerde bulunmak" diye konuştu.Sağlam, geçtiğimiz günlerde bazı gazete ve internet sitelerinde, Gaziantepspor maçı sonrası yapılan toplantıda Tello ile tartıştıkları iddiasını yalanladı ve bu tarz haber yapanlarını bilinçli olarak Beşiktaş'a zarar vermek istediklerini ifade etti.Genç teknik adam ayrıca futbolcuları ile her maç sonrası takımın menfaatleri doğrultusunda ve saygı kuralları çerçevesinde tartıştıklarını söylerken, "Bu konu ile ilgili yapılan haberlerin bizim huzurumuzu kaçıracak şekilde yapılması çarpıtılması çok düşündürücü" dedi.Ertuğrul Sağlam hem futbolculuk döneminde, hem de antrenörlük kariyerinde hiç kimse gibi olmaya çalışmadığını belirtirken, "Alex Ferguson, Jose Mourinho, Luiz Felipe Scolari veya Fatih Terim gibi olup, onların oyun sistemini uygulamam için ellerindeki futbolcu kadrosuna sahip olmalıyım" dedi."Ben futbol oynarken de, antrenörlük kariyerimde de hiç bir zaman birileri gibi olmayı düşünmedim. Böyle bir hayalim olmadı. Kendi anlayışımızı ve kendi felsefemizi uygulamaya çalıştık" diyen Sağlam, "Bazen sana daha alt liglerden antrenörler geliyor ve benden çalışma sistemlerimi istiyorlar. Böyle durumlarda benim yaptığım açıklamam her takımın kendi oyuncu yapısına göre çalışması gerektiği oluyor. Benim antrenman programımı uygulayarak benim gibi olmanız çok zor. Ben de Alex Ferguson, Jose Mourinho, Luiz Felipe Scolari veya Fatih Terim gibi olup, onların oyun sistemini uygulamam için ellerindeki futbolcu kadrosuna sahip olmalıyım. Onlar gibi olmamın benim için katkısı olmaz. Elimdeki malzemeye göre en üst seviyelerde kullanmak zorundayım. Bizim zaten kendimize has bir yapımız var. Şunun gibi olacağım veya şu takım gibi bir sisteme sahip olacağım gibi bir beklentim yok" diye konuştu.Sağlam, Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'i eleştirmek için erken olduğunu söyledi.Genç teknik adam iki meslektaşı ile, "Aragones'in de Skibbe'yi de eleştirmek için önce biraz durmak ve düşünmek lazım. Her ikisinin de kariyeri ortada. Ama bizim ülkemize gelen teknik adamlara en ufak bir hoşgörü yok. Geldiği ilk gün teknik adamların hemen sistemini oturtup başarılı olması bekleniyor. Bu insanların ülkeyi ve Türkiye futbolunu tanıyana kadar belli bir dönem sıkıntı çekmeleri doğal. Tabi ki onların rakipleri olarak bu sıkıntılarının devam etmesi bizim lehimize bir durum oluyor. Ama aynı işi yapan insanlar olarak, yaşadığı sıkıntıları anlıyorum ve ilerleyen dönemlerde daha iyi olacaklarını tahmin ediyorum. Ayrıca bizim onlardan daha iyi olma zorunluluğumuz olduğumuzu da unutmamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.