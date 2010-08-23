-SAĞLAM: KAZANMAMIZ İÇİN 20 NEDEN SIRALADIM İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Bursaspor gerçeğini bir kez daha ülkenin gündemine getirdiklerini söyledi. Sağlam, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Galatasaray maçını kazanmak için birçok sebepleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Futbolcularıma maçtan önce kazanmamız için alt alta 20 nedeni sıraladım. Trabzonspor mağlubiyeti birçok insanın kafasında bazı olumsuz değerlendirmeler getirdi. Ama bunun böyle olmadığını Konyaspor karşılaşmasında gösterdik. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğumuz Bursa gerçeğini bir kez daha insanların kafasına kazımak istiyorduk'' Galatasaray ile deplasmanda oynamanın çok kolay olmadığını belirten Sağlam, ''Rakibin yıldızları var. İlk yarı çok gol pozisyona giremedik ama ikinci yarı farkın açılmasını sağlayacak pozisyonlar yakaladık. Defansif oynadığımızı söyleyemeyiz, akıllı oynadık'' dedi. ''Volkan'ın pozisyonunda hakem kırmızı kart gösterebilirdi'' itirafını yapan Sağlam, ''Galatasaray seyircisi çok akıllı bir seyirci grubu, oluşturduğu baskıyla hakemi etkilemeyi beceriyorlar. Ben hakem olaylarına girmek istemiyorum. Volkan'ın pozisyonunda hakem kırmızı kart verseydi, biz de dahil olmak üzere kimse bir şey diyemezdi'' şeklinde konuştu. -VOLKAN ŞEN: ''OYUNDAN ATILACAĞIMI ZANNETTİM''- Karşılaşmada ilk yarının son dakikasında topa elle müdahale eden Volkan Şen, ''O pozisyonda ayağım kaydı. Yere düştükten sonra refleks olarak elim topa gitti. Ondan sonra hakem düdük çalınca bende bir pişmanlık oldu. Oyundan atılacağımı zannettim'' dedi. Volkan, Galatasaray karşısında kazandıkları için çok mutlu olduklarını da vurgulayarak, ''Biz buraya kazanmak için gelmiştik. Nitekim de takım oyununu iyi oynadık ve galip geldik. Benim birkaç pozisyonum var. O pozisyonları gole çevirsem skor daha farklı olacaktı. Ama neticede kazanmak çok güzel'' ifadelerini kullandı.