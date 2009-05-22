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Spor

Sağlam: Kazanmaktan başka düşüncemiz yok

22 Mayıs 2009 18:13

Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolundaki hedefleri doğrultusunda oynayacakları son iki maçı da kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını bildirdi. 

Özlüce Tesisleri'nde düzenleyeceği haftalık basın toplantısını yurt dışına çıkması nedeniyle iptal eden Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Mayıs Pazar akşamı sahalarında ligin iyi futbol oynayan takımlarından Gaziantepspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.

Bu maçta, ligdeki konumunun verdiği rahatlığın Gaziantepspor için avantaj olabileceğine değinen Sağlam, ancak kendilerinin de sahalarında güzel bir galibiyet serisi yakaladıklarını, seyirci avantajını da kullanarak karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini kaydetti.

Sağlam, sakatlıkları süren Mustafa Sarp, Tadeu, Daniel, milli takımda bulunan Sercan Yıldırım, Serdar Aziz ve Eren Albayrak ile kırmızı kart cezalısı Bekir Ozan Has'ın Gaziantepspor'a karşı forma giyemeyeceklerini ifade ederek, bu futbolcuların yerine sahaya çıkacak oyuncuların ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerinden emin olduğunu vurguladı.

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