-Sağlam: Kazanmak için haklı sebeplerimiz vardı BURSA (A.A) - 30.09.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Kazanmak için haklı sebeplerimiz vardı. Bu sebepleri iyi değerlendirip, iyi mücadele edip, iyi futbol oynayarak bol gollü bir galibiyet aldığımız için mutluyuz'' dedi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş karşısında alınan şanssız, Sivasspor deplasmanında ise haklı yenilginin ardından Gençlerbirliği maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıktıklarını söyledi. Sahaya, yenilgi serisine son vermek ve yeniden çıkışa geçme hedefiyle çıktıklarını dile getiren Sağlam, şöyle devam etti: ''Bu maç bizim için çok önemliydi. Kazanmak için haklı sebeplerimiz vardı. Bu sebepleri iyi değerlendirip, iyi mücadele edip, iyi futbol oynayarak bol gollü bir galibiyet aldığımız için mutluyuz. Bursaspor bugün ayrıca, taraftar azlığı bakımından da tarihi günlerinden birini yaşadı. Ben gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün yine geldiler ve bizi desteklediler. Bol gollü galibiyeti birlikte yaşadık. Maç sonrası da futbolcularımı tribünlerin her köşesindeki taraftarlarımızın yanına gönderdim, teşekkür etmek için ben de gittim.'' Gençlerbirliği Teknik Direktörü Fuat Çapa, 4-0 yenildikleri maça ilişkin olarak, ''Bursaspor'u oynatırsan sıkıntı yaşarsın'' dedi. Çapa, basın toplantısında, maçın 44 dakikasında iyi oynadıklarını, 2-3 net gollük pozisyondan yararlanamadıklarını ancak ilk yarının bitimine bir dakika kala yedikleri golle soyunma odasına 1-0 yenik gittiklerini söyledi. Maçın ikinci yarısında 65. dakikaya kadar da iyi mücadele ettiklerini dile getiren Çapa, şöyle konuştu: ''Ancak bu dakikadan sonra bireysel hatalardan kaynaklanan golleri kalemizde gördük. Bursaspor'un çok iyi ve kaliteli oyuncu grubu var. Geçen seneki mevcut kadroya kaliteli oyuncular kattılar. Son iki maçta kötü sonuç alsalar da maçın bizim açımızdan zorlu geçeceğini biliyorduk. Bursaspor'u oynatırsan sıkıntı yaşarsın. Belki ilk golü biz bulsaydık maçı rahat götürebilirdik. Özellikle ikinci yarıyla ilgili çıkaracağımız çok ders var.'' (