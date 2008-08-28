Sağlam: Kadıköy bizi heyecanlandırıyor



UEFA Kupası eleme maçı öncesi dün basının karşısına geçen genç teknik adam, finalin Kadıköy'de olmasının kendilerini motive ettiğini söyledi.



Siroki maçından iyi futbol ve galibiyet beklediğini belirten Sağlam, ilk maçta elde edilen 2-1 lik skorun iyi bir sonuç olduğunu fakat rehavete kapılmadan turu geçeceklerine inandığını belirtti.



Ayrıca siyah beyazlı taraftarlara seslenen hoca, taraftarların her zaman olduğu gibi İnönü Stadı'nı doldurmakla kalmayıp takımı ateşleyen en önemli unsur olmaya devam edeceklerine inandığını söyledi. ,