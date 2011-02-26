-SAĞLAM: İYİLER YIKILMAZ İZMİR (A.A) - 25.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Bucaspor'u mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, futbolcularına iyilerin sendeleyebileceğini, ancak asla yıkılmayacağını söylediğini bildirdi. Sağlam, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, son iki maçta yaşadıkları puan kayıplarının ardından zirve yarışında geride kalmalarının canlarını sıktığını, son dönemde şanssız maçlar oynadıklarını söyledi. Bu maçlarda yaşanan hakem şanssızlıklarının kendileri için pahalıya mal olduğunu kaydeden Sağlam, ''Bu hakem hatalarını çok gündeme taşımadık. Bundan etkilenmeyelim istedik, hepsine hakem şanssızlığı dedik. 2. kayıp maçının ardından Bucaspor maçı çok daha önemliydi. Bizim için kırılma karşılaşmasıydı. Ligin 2. devresinde güzel oyun sergileyen rakibimiz son şampiyonu yenerek geleceğe umutla bakmanın planlarını yaptı. Güzel bir atmosferde oynanan müsabakanın zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk'' dedi. Sağlam, oyunun başında Bucaspor'un direkten dönen topunun maçın kırılma anı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Müsabakanın genelinde oyunu yönlendiren taraftık. 2. yarının başında bulduğumuz gol, maçı rahat hale getirdi. Zor bir deplasmanda, iyi Bucaspor'dan 3 puan almak bizim adımız sevindirici. Çocuklara biz iyi bir takımız, iyi bir grubuz, geçen sene bizi şampiyon yaptınız dedim. Bu sene elimizden olmayan sebeplerden dolayı sadece sendeledik. Ayağa kalkıp, kalan maçlara daha ciddi bakıp, sıkıntıları olgun bir şekilde değerlendirip, bunları tekrarlamamak için çalışmalıyız. Kaybedilen puanlar pahalıya mal oluyor.''