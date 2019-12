-SAĞLAM: İYİ SONUÇ ALIRSAK UMUTLA BAKABİLİRİZ BURSA (A.A) - 19.10.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''İyi mücadele, iyi futbol ve beraberinde iyi bir sonuçla maçtan ayrılabilirsek Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonrasına daha umutla bakabiliriz'' dedi. Sağlam, Manchester Unıted-Bursaspor maçının oynanacağı Old Trafford Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, geçen sezon Türkiye liginde önemli bir başarıya imza atarak şampiyonluğa ulaştıklarını ve bir anda kendilerini Şampiyonlar Ligi'nde bulduklarını söyledi. Şampiyonlar Ligi'nin kulüpler bazında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olduğunu ifade eden Sağlam, Bursaspor olarak da Manchester United, Valencia ve Glasgow Rangers'in yer aldığı çok güçlü bir grupta mücadele ettiklerini kaydetti. Sağlam, ilk maçta Valencia'ya yenildiklerini, daha sonra deplasmanda Glasgow Rangers ile karşılaştıkları maçta çok daha iyi bir futbol sergilediklerini, yarın akşamki Manchester United karşılaşmasında da hem daha iyi bir mücadele, hem de daha iyi bir sonuç almayı planladıklarını bildirdi. Glasgow Rangers karşılaşmasında özellikle ikinci yarıda 58'e, 42 gibi çok önemli bir topa sahip olma yüzdesiyle oynadıklarını belirten Sağlam, ''Amacımız yarın akşamki Manchester United maçında da iyi futbol oynamak. İyi mücadele, iyi futbol ve beraberinde iyi bir sonuçla maçtan ayrılabilirsek, Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonrasına daha umutla bakabiliriz. Doğrusu Manchester United'e karşı oynamak, özellikle Old Trafford'da oynamak kolay değil'' diye konuştu. ''Manchester United belki de dünyanın en önemli üç kulübünden biri'' diyen Sağlam, maçın çok güzel bir atmosferde geçeceğine inandıklarını, bu güzel atmosferin de oyuncularına olumlu yansımasını umduğunu söyledi. Sağlam, bir gazetecinin Liverpool karşısında alınan 8-0'lık yenilgiyi anımsatarak, ''Daha öncesi İngiltere seyahatiniz olumlu geçmemişti. Liverpool karşısında aldığınız farklı yenilgi bu maç öncesi sizde bir baskı oluşturuyor mu?'' sorusuna, ''O ağır yenilgiden önce Liverpool'u İstanbul'da 2-1 yenmiştik. 15 gün sonra İngiltere'ye gittik ve o şanssız maç yaşandı. Bugün olay daha farklı boyutta. Biz bu karşılaşmayı kendi adımıza iyi bir fırsata çevirmeyi istiyoruz'' yanıtını verdi. ''Manchester United çok önemli klas oyunculara sahip. Aradaki bu farkı nasıl kapatmayı düşünüyorsunuz?'' sorusunu Sağlam, ''Geçen sezon şampiyon olduktan sonra çok para harcayarak takım hazırlamadık. Mütevazi bir takımımız var. Kendi imkanlarımız sonunda bir takım oluşturduk. Arada büyük bir denge farkı olduğu doğru, ama biz geçen sezon da Türkiye liginde bizden 15-20 kat güçlü görünen takımları geçerek, hak ederek bir şampiyonluğa ulaştık'' diye cevapladı. Sağlam, ''Türk takımları daha önce Old Trafford'da çok önemli başarılara imza attı. Fenerbahçe, Manchester'i uzun bir süreden sonra sahasında yenmişti. Galatasaray da yine bu statta Manchester ile 3-3 berabere kalıp, İstanbul'daki maçı golsüz bitirerek güçlü rakibini Şampiyonlar Ligi dışına itmişti. Bu konuda siz ne üşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine, ''Futbolda inandığın zaman yapılmayacak bir şeyin olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla kendi potansiyelimizin farkına varıp kendi gerçeklerimizle yüzleşerek, mücadelemizi ortaya koyarsak, yarınki maçtan lehimize bir sonuç çıkarabiliriz'' değerlendirmesinde bulundu.