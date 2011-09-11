-Sağlam: ''İyi başlangıç yaptık'' BURSA (A.A) - 11.09.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 3-0 kazandıkları Kayserispor maçına ilişkin olarak, ''Ülke futbolunun son 5 yılına damgasını vurmuş, kaliteli bir hocası ve kadrosu olan Kayserispor karşısında sahadan net bir skorla galip ayrılıp lige iyi bir başlangıç yaptığımız için mutluyuz'' dedi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında sözlerine, maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Cangele'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Cangele'nin iki ağır sakatlık geçirdikten sonra futbola döndüğünü anımsatan Sağlam, ''Cangele'nin sakatlanmasına çok üzüldüğümü söylemek istiyorum. İnşallah en kısa sürede futbola döner ve bir daha sakatlanmaz. Allah yardımcısı olsun, Allah şifa versin'' görüşlerini iletti. ''Uzun bir aradan sonra taraftarlarımızla buluşmak güzeldi'' diyen Sağlam, şöyle devam etti: ''Futbolla buluşurken iyi futbol ve iyi mücadele sergilemek istiyorduk. Ülke futbolunun son 5 yılına damgasını vurmuş, kaliteli bir hocası ve kadrosu olan Kayserispor karşısında sahadan net bir skorla galip ayrılıp lige iyi bir başlangıç yaptığımız için mutluyuz. Bu mücadeleyi veren futbolcularımı kutluyorum. Maça gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Maça gelmeyip, stadın yarı yarıya boş olmasına sebep olan diğer taraftarlarımızdan da bundan sonraki maçlarda takıma destek vermelerini bekliyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarımızı dolu tribünlere oynarız. Kayserispor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.'' Sağlam, bir gazetecinin, ''Takımda son haftalarda ciddi değişiklik oldu. Özellikle yeni oyuncuların performansını nasıl buldunuz?'' sorusunu ise ''Ben bugün takımımdan memnunum. İlk 11'de sahaya çıkan ve sonradan oyuna giren tüm oyuncularım ellerinden geleni yaptı'' diye yanıt verdi. -Adem ve N'diaye'nin görüşleri- Bursaspor'un Ankaragücü'nden transfer ettiği Adem Koçak da sahadan net bir skorla galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtti. İyi bir kadroya sahip olduklarını belirten Adem, ''İyi mücadele ettiğimiz maçtan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrıldık. Böyle mücadele ettiğimiz sürece ligde sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum'' diye konuştu. N'Diaye de lige iyi bir başlangıç yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.